家居電器禁忌！這5種情況即刻拔掣 一文看清安全隱患與防範對策

家居電器禁忌：每逢天氣轉冷或乾燥，不少用家都會出動電暖爐等取暖家電，加上近年跨境網購熱潮盛行，許多市民習慣在網上購買未經本地安全認證的電器。使用不當往往成為家居起火的導火線。機電署指出，近年已錄得多宗涉及家用電器的火警個案，歸根結底多由人為疏忽引致。今次就為大家分析起火原因，並提供一系列關鍵的安全用電指引。



電器使用不當往往成為家居起火的導火線。（AI生成）

電器起火兩大元兇：使用不當與缺乏保養

1. 使用不當：過去調查個案中，曾有市民在使用高功率電暖爐時，周圍堆滿衣物及雜物，最終因熱力無法散去，導致雜物過熱起火。

2. 缺乏保養：署方曾處理過一宗嚴重個案，涉事抽油煙機超過十年未曾徹底清潔，內部滿布厚重油污，導致摩打運轉時無法正常散熱，最終引發火災。日常積聚的油垢與灰塵，往往是引發短路與火警的隱形殺手。

電器起火兩大元兇：使用不當與缺乏保養。（AI生成）

跨境電器與轉插隱患：旅行轉插絕非長遠之計

隨着跨境網購普及，不少市民熱衷在網上平台購買小家電，但外地電器的插頭規格通常與香港標準不符。許多市民選擇長期接駁旅行轉換插頭，甚至自行剪線改裝成三腳插，暗藏極大安全風險。

旅行轉換插頭僅供出國臨時應急，絕不適合作為家居日常長期使用的配件。特別是電暖爐、電磁爐等耗電量極大的產品，長期經由轉插供電極易造成過熱。此外，市面上部分插孔設計不規則的「萬能轉插」，容易出現插腳鬆脫或接觸不良，通電時可能迸發火花並引致火警。至於自行改裝插頭，若接駁電線手藝欠佳或絕緣不良，更容易造成觸電或短路。署方及消委會因此提醒市民，避免在未確認符合本港安全規格及未獲合資格工程人員安裝下，自行跨境購買及改裝大型或高功率家用電器。

避免在未確認符合本港安全規格及未獲合資格工程人員安裝下，自行跨境購買及改裝大型或高功率家用電器。（AI生成）

出現5大徵兆應即時停用

市民平日應定期檢查家中電器是否老化或受損。若發現以下任何異常情況，必須立即關閉電源並停止使用：

電線受損：家具長期壓住或電線過度彎折，特別是插頭與電線的接駁位，極易出現磨損或內部斷線。



傳出異味：運作時散發塑膠燒焦味或刺鼻氣味。



發出怪聲：摩打或機身發出不正常的雜音或震動。



機身異常：指示燈異常閃爍、外殼異常高溫發燙，甚至冒出白煙。



經常跳掣：使用時頻繁導致總掣跳掣或保險絲燒斷。



出現5大徵兆應即時停用。（AI生成）

購買新電器時，應優先在本地有信譽的店舖選購配備標準英式三方腳插頭的產品，並確認插頭上印有「Fused」字樣或保險絲標誌，確保設有短路保護。

機電署5大家電安全貼士

為確保家居用電安全，機電署提醒市民牢記以下5個日常使用守則：

避免單一拖板過載：切勿將雪櫃、電磁爐、微波爐等耗電量大的電器插入同一個拖板或萬能蘇。



無人看管切勿開機：外出或家中無人時，避免開啟洗衣機等大型電器運作。



避免通宵充電：切忌在整夜入睡或無人家中時，為手機及流動充電器（尿袋）持續充電。



預留足夠散熱空間：使用任何電器時均須遠離雜物及布簾，保持周圍空氣流通。



遵從指引定期清潔：依照說明書指引，定期清洗抽油煙機濾網及電器排氣口。



5大家電安全貼士。（AI生成）

資料來源：機電工程署、香港消委會