開源字幕工具OpenSubs　免上傳保障私隱　瀏覽器AI辨識兼無浮水印

OpenSubs是開源的瀏覽器字幕工具，在瀏覽器裡執行Whisper語音辨識來轉錄影片，可翻譯成20種語言、套用12款字幕樣式，並把字幕燒進MP4或匯出SRT、VTT、ASS、TXT。核心功能免費、免註冊，匯出沒有浮水印。



幫影片加字幕，常見的做法不外乎兩種：自己一句一句輸入，或是把影片上傳到線上服務讓AI處理。前者很耗時間，後者則要把影片交給第三方伺服器，遇到客戶素材、課程錄影或尚未公開的作品，多少讓人有點顧慮。

OpenSubs是開源的瀏覽器字幕工具。（免費資源網路社群提供）

本文要介紹的「OpenSubs」走的是第三條路：Whisper語音辨識直接在你的瀏覽器裡執行，影片只在自己的電腦上讀取與處理，從轉錄、校對、翻譯、套用樣式到燒進MP4都能一站完成，而且不用額外下載任何軟體，只要瀏覽器就能用，核心功能免費、免註冊、匯出後沒有浮水印，網站也有繁體中文版頁面。

OpenSubs是什麼？

OpenSubs是一套開源（AGPL-3.0-or-later）的字幕工具，官方把它定位為VEED、Kapwing這類線上字幕服務的開源替代方案，但最大的差別在處理方式：影片透過瀏覽器讀取，語音辨識採用OpenAI的Whisper模型，電腦支援時用WebGPU硬體加速，否則就改用WebAssembly執行（速度較慢），頁面上沒有上傳影片的端點。

OpenSubs免費與付費範圍。（免費資源網路社群提供）

它主要提供四項功能：

1. 轉錄語音：提供Tiny（約 40 MB，僅支援英語）、Base（約 80 MB）、Small（約 250 MB）三種模型，模型只下載一次，之後由瀏覽器快取。語言每四秒偵測一次，所以中英混雜的影片也能輸出在同一份字幕裡。

2. 翻譯成20種語言：使用Chrome內建翻譯，在裝置上免費執行，語言涵蓋繁體中文、簡體中文、日文、韓文等。想要更自然的譯文，可以改用自己的Claude、OpenAI或DeepL API金鑰，或購買官方點數。

3. 12款字幕樣式：從簡潔白字、新聞黃字、短影音專用到霓虹遊戲風，另有逐字螢光標示。

4. 燒進影片：匯出字幕已壓進畫面的 MP4，也可以匯出 .srt、.vtt、.ass 或 .txt 字幕檔。



除了網頁版之外，OpenSubs也提供免費瀏覽器擴充功能（Chrome、Edge、Firefox），可以替分頁中正在播放的影片即時產生字幕。需要處理長檔案時，可以改用macOS、Windows、Linux的桌面版，想寫成指令稿批次處理則有命令列版，四種版本共用同一個引擎，輸出結果一致，使用者可選擇自己習慣的工作環境。

如果需要的只是逐字稿或字幕檔，也可以改用其他語音轉文字工具：想在電腦上離線辨識，可以看開源的「Buzz」（同樣採用Whisper，可匯出TXT、SRT、VTT）；想直接貼上TikTok、Instagram、YouTube影片連結轉成文字，可以看「OmniTranscript」；更多選擇整理在「免費語音轉文字工具推薦」。

網站資訊

網站標題：OpenSubs

網站連結：https://opensubs.app/zh-Hant



OpenSubs免費與付費範圍

OpenSubs的免費與付費範圍整理如下：

項目 費用 說明 轉錄、校對、字幕樣式、燒錄、匯出 免費 可匯出SRT、VTT、ASS、TXT，無浮水印，也無檔案大小上限 Chrome內建 免費 在裝置上翻成20種語言，需桌面版Chrome 138以上 自備API金鑰 使用自己的金鑰 可串接Claude、OpenAI、DeepL OpenSubs雲端翻譯點數 5美元1,000點 約每30句字幕1點（約3萬句），點數不會過期，失敗不扣點

需要雲端翻譯時，才考慮付費購買點數，雲端翻譯可讓譯文更自然，長對話更連貫，更重要的是不必下載模型，也不會受到電腦效能影響，而且不需要準備其他服務的金鑰或帳號。

OpenSubs 使用教學

以下以網頁版為例，操作前不需要註冊或登入。

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1. 開啟網站並載入影片

開啟OpenSubs網站，把影片直接拖到頁面上，或是按下選擇影片的按鈕，支援MP4、MOV、WebM、MKV格式，目前只接受影片檔，純音訊檔需要先轉換成影片格式才能處理。想先看看效果，也可以點選頁面上的範例影片。載入後影片只會在你的電腦上讀取，不會上傳。

2. 選擇語音模型並生成字幕

選好語音模型後，按下「從音訊生成」的綠色按鈕，不過在此之前，我建議先手動設定影片的語言，不要讓它自動辨識。

接著從「其他設定」打開完整選項，調整要使用的Whisper模型，Tiny模型僅支援英語，中文影片請改選Base或Small，其中Small體積較大（大約250MB），辨識通常較有把握，準確度也會比較高。

第一次使用時會下載模型，大小約40MB到250MB，下載後由瀏覽器快取，下次不必重新下載。處理速度取決於模型大小與電腦效能，支援WebGPU的電腦會比較快一些。

3. 校對字幕內容

產生完成後，每一條字幕都是一個普通的文字框，還會搭配上時間軸，可以直接修改內容，在框內按 Enter 還能把一行拆成兩行。每條字幕旁邊的時間是個按鈕，點下去影片會跳到那一刻，方便你聽清楚人名、專有名詞與口誤。

自動轉錄對人名、行話與縮寫最容易出錯，這一步建議不要跳過，若手上已經有字幕檔，也可以開啟.srt 或 .vtt在這裡修改，遇到亂碼時選擇檔案的文字編碼就會重新讀取。

4. 翻譯成其他語言

需要多語字幕時，選擇目標語言即可翻譯，時間軸不會改動，使用Chrome桌面版（138以上）時會使用內建翻譯，免費且在裝置上執行。你可以只顯示譯文，也可以保留原文與譯文同時顯示，做成雙語字幕。

預設翻譯會在本機上進行（免費），也可使用自己的API金鑰去串接其他翻譯服務或AI模型，怕麻煩可以付費買OpenSubs點數，就能提升譯文的品質，並且在上下文的表現更為自然。

5. 挑選字幕樣式

接著從12款預設中挑一款「樣式」，預覽畫面就是最後燒錄的樣子，中文字幕可以先試Clean、Bold，短影音則有適合直式畫面的Shorts、Reel Box，完整的字幕樣式預覽可參考「Subtitle Styles」頁面。

6. 燒進影片或匯出字幕檔

輸出有兩種做法：

燒進影片：產生新的MP4，檔名為「原檔名.subbed.mp4」，字幕成為畫面的一部分，無法再關閉。預設使用H.264編碼，若瀏覽器沒H.264編碼器會改用WebM，音訊原樣複製，不重新編碼。

匯出字幕檔：可選.srt、.vtt、.ass或.txt。若影片要上傳到YouTube，建議匯出SRT當作字幕軌，觀眾也能自行開關字幕。將字幕燒錄進影片後，處理完成就會顯示「儲存」按鈕，即可下載帶有字幕的影片檔案。

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使用前的提醒

在使用過程中，中文影片請選Base或Small模型，Tiny只支援英語。第一次使用時需要下載40MB到250MB模型，之後由瀏覽器快取儲存。自動轉錄的準確度會受口音、多人同時說話與背景音樂影響，人名和專有名詞也容易出錯，發布前一定要人工校對，實測發現仍可能出現同音錯字或專有名詞誤差，建議產出後務必手動校對以確保準確度。

編輯功能只能修改字幕文字，無法調整起訖時間，也不能新增、刪除或合併字幕條，需要重新對時間的檔案還是要改用專門的字幕編輯器，OpenSubs基本上無法解決比較麻煩的問題。燒進畫面的字幕無法再關閉，如果希望觀眾能自行開關，請改匯出.srt或.vtt檔另外附上。

免費翻譯使用Chrome內建功能，改用雲端翻譯時，字幕文字會送到對方伺服器，影片本身則始終留在你的電腦。

【本文獲「免費資源網路社群」授權轉載。】