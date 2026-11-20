豐澤開倉特賣場 2026年11月現場直擊，iPhone、iPad、Macbook、筆電及家電劈價｜2026年11月豐澤荃灣沙咀道特賣場再度開倉，今次更帶來了最新iPhone 17 Pro系列、iPad、MacBook、筆電及家電等，包括不少精選知名品牌：ASUS、Sony、Samsung、Panasonic、Dyson等等，電子產品及家電，低至3折發售，馬上公開現場直擊。



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今次一系列iPhone 17清貨

荃灣豐澤特賣場定期舉行開倉，出清各分店的陳列品及整修品，包括絕大部份都是家電類型的，最少都執幾件超平筍貨戰利品！

－Apple iPhone 17 Pro Max：原價 $10,199，特賣場價 $7,649

－Samsung Galaxy Z Fold7 智能手機：原價 $15,198，特賣場價 $6,080

－Samsung Galaxy Book4 Edge 手提電腦 (14" Touch)：原價 $11,980，特賣場價 $3,999

－ASUS Vivobook V16 V3607VU-MB5014W 手提電腦 (RTX 3050)：原價 $7,998，特賣場價 $3,999

－Mac mini (M4) (16GB RAM/256GB SSD)：原價 $6,499，特賣場價 $4,599

－Sony ZV-1 影像網誌相機：原價 $4,193，特賣場價 $1,670

－Sony ZV-E10 影像網誌相機：原價 $4,193，特賣場價 $1,670

－Sony a6400 無反光鏡可換鏡頭相機：原價 $3,913，特賣場價 $1,560

－Samsung Galaxy Buds3 Pro 藍牙耳機：原價 $1,998，特賣場價 $390

－Beats Fit Pro 真無線耳塞：原價 $1,749，特賣場價 $340

－Amazon Kindle Oasis (10th Generation) 2019 電子書閱讀器：原價 $1,500，特賣場價 $600

－東芝 RC-DS18K 真空壓力磁應電飯煲 (1.8公升)：原價 $4,988，特賣場價 $888

－Xiaomi BHR5101EN 空氣淨化器4：原價 $799，特賣場價 $400

－Panasonic SD-P104 麵包機：原價 $1,980，特賣場價 $330



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豐澤開倉特賣場｜精選值得快搶產品👇👇

📱iPhone、其他手機、平板電腦

+ 28

智能手錶

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🎧影音產品（電視、投影機）

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🖥手提電腦/屏幕/打印機

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📺大型家電（雪櫃、洗衣機、冷氣機）

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📺小型家電

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荃灣豐澤開倉特賣場2026 11月詳情



日期：2023年11月20至11月29日

時間：每日早上11:30至晚上8:00 （首兩日之11:30 – 15:30更是VIP 會員特定時段）

店舖地址：荃灣眾安街57-63號周氏商業中心3樓

所有產品限量發售，售完即止



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林勇（Kenneth Lam）

香港01「數碼生活」編輯，擁有逾十年科技採訪經驗，專注追蹤最新情報，為讀者帶來第一手手機評測與新品開箱。從實用Gadgets到AI趨勢，致力以專業客觀的實測，深入淺出帶大家掌握科技脈搏。

