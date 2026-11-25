近日，Tesla FSD V15推送，其中名為「Reality View」的一項功能引起熱議。



從車主在網上分享的實測影片可見，道路、車輛、光影細節高度擬真，畫面充滿開放世界遊戲GTA既視感，令人震撼。

道路、車輛、光影細節高度擬真，畫面充滿開放世界遊戲GTA既視感，令人震撼。（YouTube@Tesla）

不同於舊版本FSD那種簡單抽象圖示，新版實景視圖會生成上帝視角三維場景，還原車輛、建築、路面光影，還會標出轉向箭頭、停車標記，直觀展示智駕系統下一步行駛意圖。

用戶甚至可以直接點擊屏幕畫面上的點位，指令車輛駛向目標位置，支持全屏、分屏多種顯示模式。

FSD V15實景視圖如GTA▼▼▼

當外界紛紛猜測畫面到底是如何做出來的時候，馬斯克本人絲毫沒有遮掩，主動進行了揭秘。

據其講述，這套畫面沒有調用傳統遊戲引擎，完全依靠車載AI實時生成視頻，是和自動駕駛決策共用同一套端到端世界模型，感知、決策、畫面渲染融為一體，並非識別物體後調用現成3D素材貼圖。

簡單來說，車載鏡頭採集環境資訊交給駕駛大模型，模型在內部完成場景重建，再直接解碼輸出可視化畫面，部分鏡頭盲區，畫面內容是AI推算補全而來，並非直接錄製的影像。

Elon Musk曾在X上表述，Tesla是一輛「有意識」的車。（X@Elon Musk）

有人好奇，如此逼真還原物理世界，那對算力依靠一定會非常高吧，實際上並非如此，馬斯克稱，僅消耗AI4硬件平台單個TRIP加速器一半算力，算力開銷甚至低於舊版可視化界面。

目前，該功能僅面向北美早期體驗用戶推送，這套生成式可視化，也代表自動駕駛互動界面全新的發展方向，或許在不遠的將來，中國品牌車廠們也會紛紛跟進。

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