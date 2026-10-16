Tesla Roadster飛天超跑亮相　馬斯克預告2028年投產　售價仍是謎

Tesla（TSLA）延遲多年的第二代純電超級跑車Roadster終於正式登場。綜合媒體報道，行政總裁馬斯克（Elon Musk）於美國時間週四（15日）在SpaceX位於德州的火箭測試基地舉行發布活動，親自站台揭曉這款備受矚目的新車，並預告該車型將於2028年投入生產，惟至今仍未公布正式售價。



Tesla此次將場地選在SpaceX火箭測試設施，現場佈置了一個高大弧形坡道，一輛Roadster在坡道上奔馳，隨後展示倒掛在坡道上、在空中翻轉並緩慢懸停，最終平穩落地等連串特技動作。整場演示透過網路直播，引發全球車迷熱議。



Roadster在坡道上奔馳，隨後在空中翻轉並緩慢懸停。（網上圖片）

入場門檻5萬美元起

Roadster原定發布時間為10月1日，最終延遲約兩個星期。該車型早前已開放預訂，但消費者須先支付5萬美元訂金，限量版「創始人系列」車型訂金則高達25萬美元。此外，特斯拉官網還提供僅限邀請的「Rocket」套件，配備飛行功能，但該單座版本未獲批准在公共道路上行駛。

據彭博報道，馬斯克在台上表示：「你們不會相信自己親眼看到的一切，汽車會飛是真的。」他強調，這是世界上最好的汽車公司與最好的火箭公司合作的成果，並稱此次演示「可能是有史以來最壯觀的展示之一」。

據悉，這款跑車可在不到一秒時間內（0.81秒）從靜止加速到每小時60英里，最高時速可達每小時230英里，特斯拉聲稱其為世界上最快的汽車。該車型由特斯拉與SpaceX工程師合作開發的空中推進器提供動力，並採用Cybertruck風格的線控轉向系統，設計上融入航太美學元素。

Elon Musk現身Tesla Roadster旁。（網上圖片）

或添近20億美元年收入

據《華爾街日報》報道，如果Roadster投產後首12個月售出7,000輛，以平均售價約28萬美元計算，可為特斯拉帶來近20億美元年化營收，令其2027年預期收入提高約2%。然而，Zacks策略師Andrew Rocco認為，演示雖帶來關注，但高昂售價與小眾市場令Roadster對特斯拉業績影響有限，「不認為它會成為改變局勢的關鍵」。

Roadster預計2028年才投產，售價未公布。在銷量下滑、產品線停滯受批評下，其能否成為實質業績催化劑仍待驗證。馬斯克正推動公司轉向AI與機器人，惟電動車銷售仍占收入與利潤大部分，Roadster表現將是觀察品牌動能的重要指標。