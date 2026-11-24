香港賽馬會將於明晚（11月24日）晚上9時30分舉行第26/124期六合彩「幸運二金多寶」攪珠（晚上9時15分截止售票）。受惠於今期首度推出的「集氣加碼制」，累積投注額已衝破6,000萬港元門檻，金多寶加碼至5,500萬港元，估計10港元一注獨中頭獎高達7,300萬港元。本文整合歷年五大最旺號碼（30、49、24、7、22），為彩民拆解三大高性價比單式組合策略。



溫馨提示：切勿沉迷賭博

六合彩歸根究底是獨立的機率事件，歷次攪珠結果彼此互不影響。文中所整理的統計規律，純粹為增添下注時的樂趣與話題，絕非必勝公式。請務必謹慎理智，量力而為，切勿過度投注。祝各位好運！

8000萬六合彩端午金多寶｜馬會揭最熱號碼．AI計出最強膽拖投注法

幸運二金多寶原理是什麼？今期頭獎為何加碼至7,300萬？

「幸運二金多寶」其實不是新玩意，那是馬會專門安排於星期二舉行的特別金多寶攪珠，是歷來第5次舉辦該項金多寶。為慶祝六合彩50周年，香港賽馬會賽馬新聞公布今期首度引入浮動彩池的「集氣加碼頭獎升呢」機制——馬會以攪珠前一日（11月23日）下午2時的累積投注額劃分三級門檻：

低於6,000萬港元維持5,000萬金多寶（頭獎6,800萬）

達6,000萬至不足7,000萬，金多寶加碼至5,500萬（頭獎7,300萬）

突破7,000萬則升至6,000萬（頭獎8,000萬）



由於今午投注額已衝破6,888萬港元，馬會六合彩攪珠日程表確認首重目標達成，變相由馬會額外注入500萬港元獎金紅利，小市民用同樣10港元一注即可博取更高頭獎。

幸運二金多寶原理是什麼？今期頭獎為何加碼至7,300萬

歷年五大最旺號碼統計：30號攪出逾527次居首

在設計投注組合前，先參考歷史大數據分布。自2002年7月4日增至49個號碼起的統計截至11月19日的最新累積紀錄，歷史五大最旺號碼排名多年來穩如磐石，依次為：

30號（攪出527次）

49號（攪出520次）

24號（攪出519次）

7號（攪出511次）

22號（攪出509次）

最冷門號碼 19號（僅攪出448次）



歷年五大最旺號碼統計：30號攪出逾527次居首

三種高性價比投注策略｜結合熱門號碼號碼精選實戰組合

以下將上述5大熱門號碼（07、22、24、30、49）融入三種按預算劃分的低成本策略，每種玩法精選一組可直接落注的實戰組合（按全注10港元計算，選半注5港元則總成本減半）：

策略名稱 預算（全注$10 / 半注$5） 玩法操作邏輯 核心數學優勢 十碼五對法 $100 / $50（共10注） 選出10個心水號碼分成5組對子，每3組對子合成1注單式。 運用鴿巢原理（Pigeonhole Principle），6個正碼全落入10字內即100%包底中四獎（$9,600）。 一膽九腳法 $90 / $45（共9注） 鎖定1個最旺「核心膽碼」，配9個「腳碼」組成9注平衡矩陣。 成本低於百元，膽碼命中且9腳中5字即穩中多注獎金，全中直擊7,300萬頭獎。 全餐變奏法 $80 / $40（共8注） 剔除歷來最冷門的19號，將餘下48個號碼平均分成8注不重複單式。 覆蓋逾97%號碼池，確保每個攪出號碼幾乎必落彩票上，適合無心水彩民。

十碼五對法建議組合（10注全注 $100 / 半注 $50）

將5大最旺號碼分散編入5組對子（A組：30, 49；B組：24, 07；C組：22, 34；D組：13, 38；E組：42, 46），再以 ABC、ABD 等組合配成10注單式，兼顧熱門號碼火力與大數區間：

十碼五對法建議組合（10注全注 $100 / 半注 $50）

7, 22, 24, 30, 34, 49

7, 13, 24, 30, 38, 49

7, 24, 30, 42, 46, 49

13, 22, 30, 34, 38, 49

22, 30, 34, 42, 46, 49

13, 30, 38, 42, 46, 49

7, 13, 22, 24, 34, 38

7, 22, 24, 34, 42, 46

7, 13, 24, 38, 42, 46

13, 22, 34, 38, 42, 46

一膽九腳法（9注全注 $90 / 半注 $45）

以歷來攪出次數最多的30號作為固定「核心膽碼」，配搭其餘4大熱門號碼（07、22、24、49）及5個均衡中大數（11、28、33、41、47）共9個腳碼，組成每腳平均出現5次的9注輪盤單式：

一膽九腳法（9注全注 $90 / 半注 $45）

28, 30, 33, 41, 47, 49

7, 30, 33, 41, 47, 49

7, 11, 30, 41, 47, 49

7, 11, 22, 30, 47, 49

7, 11, 22, 24, 30, 49

7, 11, 22, 24, 28, 30

11, 22, 24, 28, 30, 33

22, 24, 28, 30, 33, 41

24, 28, 30, 33, 41, 47

全餐變奏法（8注全注 $80 / 半注 $40）

剔除歷來出現次數最少的19號，將其餘48個號碼平均打散成8注互不重複的單式，並把5大熱門號碼分別配置於首5注之中：

全餐變奏法（8注全注 $80 / 半注 $40）

07, 09, 15, 21, 32, 41（含熱門號碼 07）

4, 12, 22, 27, 36, 45（含熱門號碼 22）

2, 17, 24, 29, 39, 47（含熱門號碼 24）

6, 14, 25, 30, 34, 43（含熱門號碼 30）

3, 11, 20, 31, 42, 49（含熱門號碼 49）

1, 8, 18, 26, 35, 46（均衡補位）

5, 13, 23, 28, 38, 48（均衡補位）

10, 16, 33, 37, 40, 44（均衡補位）

實戰避坑貼士：切忌全選「生日號碼」防攤薄彩金

小市民落注時記住一個大忌：切勿全部揀1至31號（生日日期）。因為全港太多人用家人出生日期買六合彩，萬一攪出全細數，往往會出現幾十注同時中頭獎，令7,300萬港元彩金被大幅攤薄；選號時記得加入32至49號的大號碼。六合彩始終是隨機遊戲，用一餐飯錢買個希望即可，切記量力而為。

「屯門市廣場」與「中環士丹利街」成兩大幸運投注處

除了選號策略，選擇在哪裏購買彩票也是不少市民關注的焦點。根據香港賽馬會（HKJC）官方最新紀錄，「屯門市廣場」與「中環士丹利街」場外投注處均以售出48次頭獎彩票的驚人紀錄，共同高居全港十大幸運投注站榜首。

屯門市廣場投注處增一度打破中環士丹利街投注處紀錄成為「最幸運投注處」，但後者又再度追平。（林子慰攝）

排名第三的是荃灣青山道投注站，共售出過43次頭獎彩票。其餘躋身十大幸運榜的投注站依次包括：尖沙咀漢口道、上環干諾道西、觀塘廣場、九龍灣德福、大埔廣場、上水石湖墟及大埔廣福道。