貓奴在上班時「貓癮發作」想摸貓貓？日本獨立遊戲創作者 zubu 公開免費《撫摸貓咪模擬器》（原名：猫撫でシミュレーター）Mini Game。玩家只需以手機或電腦打開網頁，即可透過滑鼠或螢幕觸控，操控虛擬手掌，在梳化上盡情撫摸 13 種不同花色的貓咪；而且摸頭、摸尾時都會模擬貓貓的毛髮光澤與身體反應，最近更追加調校胖瘦、「煲水聲」等新功能，遊戲上線後迅速在社交平台 X（前稱 Twitter）引發熱議，不少網民直言「手感真實到完全停不下來」。



內建 13 種主子與夜間模式 追加調校胖瘦+煲水聲

《摸貓模擬器》的玩法極度純粹，沒有任何通關目標、分數計算或繁瑣任務，玩家唯一要做的事，就是專心服侍躺在沙發上休息的貓咪。

畫面中手掌的移動軌跡與速度完全與滑鼠即時連動，無論你想溫柔順毛，抑或是一心一意地「瘋狂捽貓」，系統都能精準捕捉每一個細微手勢。《摸貓模擬器》首發版本已收錄多達 13 種毛色與外觀各異的貓咪供玩家隨時切換。考慮到不少都市人習慣在睡前或關燈後滑手機放鬆，遊戲亦貼心內建「深色模式」（Dark Mode），一鍵切換成靜謐的夜間房間氛圍，陪你低調減壓。

[《摸貓模擬器》官方網頁](https://pet-the-cat.pages.dev/)

「觸感視覺化」的細膩拿捏。貓咪的毛髮層次與光澤質感相當立體，當虛擬手掌滑過貓身時，貓咪的皮毛與身體更會隨著力度和方向自然起伏擺動，記者最喜歡它細緻地做出「摸頭仔」「摸背背」「摸尾巴」時貓仔的自然反應，有養貓者必讚好！

因為小品火速俘獲大批網民，開發者馬上回應玩家意見追加功能，在畫面下角，可用滑桿直接調整貓咪體型胖瘦，更可以選擇開／關貓貓「煲水聲」（香港貓奴俚語，即是：呼嚕聲）