撰文： 林勇 最後更新日期： 2021-03-31 07:00

Sony PS5 3月31日官方第6次開賣！PS5推出多月仍供不應求，不少機迷仍未成功入手。今次官方PlayStation再次展開抽籤購買活動，連同The Club、Aeon等同步推出抽籤預購活動。記者為大家整理7大PS5登記搶購方法，以及提供直接登記連結，方便大家。

Sony PlayStation 5（PS5）官方第6次開賣，之前次次都難以成功購入。最近Sony PlayStation HK公布了官方第6次推抽籤預購活動，今次除了Sony及PlayStation外，還有不少其他大型連鎖網店，而Aeon更提早開放登記！另外，有一些抽籤玩法有點不同，下文詳盡講解今次多家抽籤的重點，做錯一樣隨時被DQ。

記者上次終於抽中購買PS5數位版，終於可以爽玩《Demon's Souls》等新game了。（林勇攝）

👇👇 即睇PS5 2021年3月31日預購、抽籤，以及如何檢查有否中籤 7大方法！👇👇

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3月31日PS5登記抽籤頁面連結（持續更新）

PlayStation HK官方抽籤連結（需要PlayStation Plus會員）：等待更新連結

Sony官方抽籤連結： 預計之前登記過的玩家都會自動進入今次抽籤

Log-On登記抽籤連結：等待更新連結

Aeon登記抽籤連結（PS5光碟版）：ibit.ly/ShmU（已登記玩家於4月1日12:00起前往👉此連結檢查中籤與否）

Aeon登記抽籤連結（PS5數碼版）：ibit.ly/8km8（已登記玩家於4月1日12:00起前往👉此連結檢查中籤與否）

Fortress抽籤條款（App登記限定）等待更新連結

香港Suning抽籤連結：https://www.hksuning.com/cuxiao/ps5registration.html（獲得優先購買資格會員將會收到得獎確認 SMS 及 電郵通知購買安排。）

Club Shopping 抽籤連結（3月31日中午12時至下午4時）：https://shop.theclub.com.hk/preorder-ps5（參加者將會於3月31日下午9時前透過電郵收取抽籤結果，未能成功中籤者不作另行通知）

同場加映：最近《Cyberpunk 2077》開發商CD Projekt的網上遊戲平台「GoG.com」，舉行春季大減價，多達3000款以上遊戲大減價。遊戲繁多，記者精選當中33款值得入手的熱門遊戲介紹。

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同場加映：Switch《MHR 魔物獵人崛起》Monster Hunter Rise 外國已有不少評分Report解禁列出多間遊戲網的評價，好讓各位入手前作參考。

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同場加映：即睇記者精選5張網購高回贈的信用卡！每張卡至少4-5%回贈，或一些購物網店額外折扣等，喜歡網購大家絕對要有幾傍身