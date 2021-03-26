撰文： 林卓恆 最後更新日期： 2021-03-26 19:45

【MHR／MHRise／Monster Hunter Rise／魔物獵人／Switch／攻略】MHR終於正式見街，相信獵人們都在忘情狩獵，《香港01》遊戲動漫頻道繼MHW之後繼續會為大家製作Monster Hunter攻略，以下為魔物弱點部位、屬性及掉落物一覽。

今集魔物獵人MHRise的魔物圖鑑比之前更詳細，各部位連肉質及弱點屬性直接用數字表示，終於不再是一星兩星三星要估估下了。

受進度所限圖鑑現時未齊，但會持續更新到齊為止

溫馨提示：可使用Ctrl+F（電腦）或 在頁面中尋找（手機）搜尋魔物名稱

鐮鼬龍王

眠狗龍王

搔鳥

毒狗龍王

青熊獸

白兔獸

赤甲獸（記者努力中）

傘鳥

水獸

土砂龍（記者努力中）

河童蛙

天狗獸

毒妖鳥

岩龍

人魚龍

雌火龍

冰牙龍

飛雷龍

怨虎龍

雄火龍

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