撰文： 陳錦洪 最後更新日期： 2021-03-31 16:46

Apple 近日成功申請 77 項新專利，當中其中一項更令一眾果迷吃驚，iPhone 的邊框上竟發現有如 Mac Pro 「芝士刨」的開洞設計。記者第一時間看到的，並不是外觀難以接受，而是開洞機身如何做到防塵防水呢？

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雖然記者不太懂得欣賞 Mac Pro 般的開洞機身，但相信也無須太擔心這設計會在短期內加入到 iPhone 上。Apple 每年都會申請多項專利，而並非所有都採用，可能只是防止其他品牌，把 Mac Pro 的「芝士刨」放到自家產品上，保障這設計的獨特性。

資料來源：9to5mac

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