Samsung Galaxy A52 5G攝影/性能/續航評測　配置應有盡有中階機

撰文： 中關村在線 最後更新日期： 2021-03-31 11:00

三星新一代產品Galaxy A52 5G正式在全球發佈。該機目前售價3998元。當然，雖然定位中端，但Samsung Galaxy A52 5G依舊可以稱得上「應有盡有」。除了120Hz高刷新率屏幕、後置超清四攝影像模組、簡約時尚設計、4500mAh大電池這些引人矚目的關鍵點外，竟然還支持了IP67防塵防水、主攝OIS防抖等在同檔位中較為少見的配置。

另外，諸如立體聲揚聲器、NFC、屏幕指紋識別、3.5mm耳機孔、線性馬達、SD拓展卡槽也都沒有落下，可以説是一款有着「水桶體驗」的5G新機。那麼Samsung Galaxy A52 5G的真實體驗究竟如何呢？話不多説，一起來看看吧。

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1、外觀：多彩配色 靚裝登場

首先來看看屏幕，Samsung Galaxy A52 5G正面搭載了一塊6.5吋Super AMOLED屏，擁有FHD+（1080 x 2400）分辨率，800nit局部峯值亮度以及1000000:1的高對比度。屏幕上方帶有一枚3200萬像素前置鏡頭，採用了Infinity-O 居中打孔式設計，孔徑直徑很小，屏幕可顯示區域得到了充分利用，對比水滴、劉海設計，屏幕的沉浸體驗會更出色。

在刷新率方面，Samsung Galaxy A52 5G支持最高120Hz屏幕刷新率，高刷的優勢顯而易見，無論是玩遊戲，還是日常看Facebook，亦或者APP之間的切換，有着遠超60Hz刷新率屏幕的流暢體驗。

此外，Samsung Galaxy A52 5G的屏幕還具有護眼的效果，通過開啓「眼睛舒適度保護」開關，可以有效減少有害的藍光，在不犧牲視覺效果的同時，保護用户的雙眼。

在外觀設計上，Samsung Galaxy A52 5G很多方面都能看到自家旗艦的身影，尤其是後置鏡頭模組的設計，便很有「三星範兒」。三星背部鏡頭模組採用了一體化設計，鏡頭凸起很小，與背殼無縫銜接，整體的設計簡約大氣，而且日常使用也不用擔心灰塵積累的問題。

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一直以來，Samsung Galaxy A系列的高顏值都深受年輕群體的喜愛，此次Samsung Galaxy A52 5G的配色設計同樣吸睛，共有香芋紫、氧氣藍、奶油白和波波黑四種潮流色彩，豐富的配色風格也益於用户個性選擇。

我手中的這款是氧氣藍配色版本，看起來清爽而素雅，質感也不錯。另外，由於背部採用了啞光工藝，所以觀感會更柔和一些，手感也很細膩，同時也能有效減少指紋沾染。

當然，提及手感，機身重量和厚度也是一個繞不開的話題。Samsung Galaxy A52 5G的機身厚度為8.4mm，重量僅為189g，拿在手裏比較輕盈，久玩也不感覺累手。

中框部分和機身配色保持了一致性，不過不再是霧面風格，而是亮面設計。兩側分別是音量按鍵以及多功能鍵（支持開關機、Bixby、屏幕喚醒等操作）。

機身底部邊框配備有3.5mm耳機接口、Type-C數據傳輸接口、麥克以及揚聲器。頂部邊框配備有多功能卡槽，支持雙卡雙待或單卡，同時還支持最高1TB SD存儲卡拓展。

整體來看，Samsung Galaxy A52 5G依舊是一款顏值在線的機型，勝在配色豐富活潑，而且機身輕薄，與三星A系列一直以來的定位青春、潮流的標籤相契合，相信會吸引不少年輕朋友們的目光。

2、影像：光學防抖 應有盡有

拍攝方面，Samsung Galaxy A52 5G搭載了6400萬像素後置超清四攝，包括一枚6400萬像素（F1.8）主攝，一枚1200萬像素（F2.2）超廣角，一枚500萬像素（F2.4）景深鏡頭以及一枚500萬像素（F2.4）微距鏡頭，實現了全場景覆蓋。

對於拍攝，Samsung Galaxy A52 5G往往會更加註重「化繁為簡」，用户僅僅通過一些並不複雜的操作過程，就能拍出很出彩的照片，三星用場景優化器就是一個很典型的例子，開啓該功能後，相機會自動對風景、花草、人像、花卉場景等作出自動優化， 用户只需按下快門就可以拍出直髮朋友圈的好照片。

很顯然，開啓場景優化器功能後，樣張無論在色彩還是明亮度上，都較未開啓之前有了一個顯著變化，後者顯然更加討喜一點。

我們再來看幾張Samsung Galaxy A52 5G的主攝樣張。

從主攝樣張來看，Samsung Galaxy A52 5G拍攝的照片鋭度都比較高，一些細節都得到了很好地保留。另外，除了較高的解析力之外，相信色彩是最容易被人感知的地方，在優秀算法的加持下，Samsung Galaxy A52 5G在光線充足情況下所拍攝的樣張，色彩飽和度較高，天更藍，水更綠，畫面表現也更為生動。

值得一體的是，Samsung Galaxy A52 5G的主攝同樣支持OIS光學防抖，隨手也能拍出清晰的照片或者視頻。當然，OIS防抖也有助於提升夜景拍攝質量，可以增加畫面亮度，提升暗部細節等。一般來説，很少會有廠商為中端機型配備OIS防抖功能，三星在這一點上做得還是很到位的。

在夜景樣張方面，得益於OIS光學防抖的加持，拍攝一張清晰夜景確實不是什麼難事，畫面基本看不到明顯噪點，十分純淨。而對於大部分中端機型來説，Samsung Galaxy A52 5G的寬容度已經屬於上乘，可以看到樣張中的暗部細節也得到了一定保留，並沒有出現漆黑一片，細節全無的情況，而且對於色彩的把控也很到位，基本還原了人眼所見的真實一面。

相比主攝，超廣角鏡頭有着更大的拍攝視野，往往更加適合近距離拍攝一些壯闊風景和建築物。Samsung Galaxy A52 5G的超廣角鏡頭達到了123°，可收入更多的畫面，更加接近人眼可視的廣角角度。

除了常規拍攝方式以外，Samsung Galaxy A52 5G同樣支持不少新鮮的拍攝玩法，比如AI一鍵多拍、凝時拍攝、濾鏡、AR萌拍等功能，這也讓Samsung Galaxy A52 5G在拍照和錄製視頻時更具個性化和趣味性。總的來説，Samsung Galaxy A52 5G在影像方面延續了三星手機較高的水準和體驗，相信還是可以滿足大家日常拍攝需求的。

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3、性能：均衡性能 盡情娛樂

硬件配置上，Samsung Galaxy A52 5G搭載了高通驍龍750G晶片，提供 8GB+128GB和 8GB+256GB兩種存儲組合可選。

按照慣例，我們同樣對Samsung Galaxy A52 5G進行了跑分測試和遊戲幀率測試。 Samsung Galaxy A52 5G在安兔兔上的跑分成績達到了388760分，而在Geekbench 5中，單核跑分為641，多核跑分為1907。

這樣的跑分成績也在我們的預料之中，不過單純的跑分並不代表實際體驗，Samsung Galaxy A52 5G在遊戲場景下會有哪些表現，也需要真正測試過才知道。因此，我們同樣選取了《使命召喚手遊》和《和平精英》兩款熱門手遊進行了幀率測試。

從測試結果來看，在《使命召喚手遊》極限幀率、精緻畫質下，可以穩定跑到60FPS，且全程未出現任何卡頓情況。

《和平精英》方面，在均衡畫質、超高幀率下，幀率同樣穩定在40fps，畫面整體表現較為流暢。可以看到，雖然Samsung Galaxy A52 5G並不是一款以性能為主打的機型，但就日常遊戲體驗而言，還是沒有任何壓力的。

在網絡連接方面，驍龍750G採用了完全集成的5G調制解調器，5G基帶與驍龍765G同款，都是驍龍X52。我們同樣對Samsung Galaxy A52 5G進行了在網5G速率測試，從權威測速軟件Speedtest的測試結果來看，其下載速率達到了876Mbps，上行速率也達到了91.7Mbps，這個成績還是很理想的。

從實際下載情況來看，下載一個2GB大小的文件，全程花了不到28秒。毫無疑問，單純就5G體驗而言，Samsung Galaxy A52 5G並不比一些旗艦產品表現遜色。

相關圖輯：按圖放大看更多 Galaxy A52 5G 上手試後感▼▼▼

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4、續航：超大電池 續航無憂

在續航方面，雖然Samsung Galaxy A52 5G內置了4500mAh（典型值）大電池，不過考慮到120Hz的屏幕刷新率和5G都是耗電專業户，是否可以達到預期的續航效果，這還真不好説。

為此，我們依舊對Samsung Galaxy A52 5G進行了5小時續航測試。測試內容包括30分鐘視頻（1080P，60fps）錄製、30分鐘在線音樂播放、90分鐘1080P全屏視頻播放、90分鐘《和平精英》遊戲、30分鐘淘寶以及30分鐘微博。

開始測試前，手機調至50%音量、50%屏幕亮度、開啓5G和WiFi，開啓120Hz高刷新率，並清空後台。測試結果如下：

在持續5個小時之後，Samsung Galaxy A52 5G最終還剩餘46%的電量，整體表現還是比較均衡的。當然，5小時續航測試相對較為激烈，如果是正常使用，不太重度的話，Samsung Galaxy A52 5G一次充電後基本可以堅持一天半甚至兩天的時間，平時用來玩遊戲、刷視頻、追劇、錄製視頻拍照也不會有太大的續航壓力。

與此同時，Samsung Galaxy A52 5G還配備了25W快充，只需30分鐘，就可為手機充電50%。而為了進一步加強續航體驗，Samsung Galaxy A52 5G還對電池性能進行了全面優化，帶來了更為智能的自適應節電系統。智能AI會對用户日常的手機使用習慣進行分析，在手機電量降至一定比例之後，自動讓手機進入節電模式。在節電模式下，AI會優化手機CPU資源，並禁用後台數據以達到節省電量，進一步延長續航時間的目的。

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最後有話説：

總的來説，Samsung Galaxy A52 5G是一款配置、體驗都很均衡的機型，不僅擁有120Hz Super AMOLED 高刷全視屏、4500mAh大電池、立體聲雙揚聲器、後置超清四攝以及簡約活力的外觀設計與配色，同時還支持OIS光學防抖、IP67等「加料」配置，滿足了更多用户對於優秀玩機體驗的追求。

與此同時，Samsung Galaxy A系列產品的定位一直以來就是年輕用户群體，而此次的Galaxy A系列新機——Samsung Galaxy A52 5G依然是為年輕用户羣體專屬打造，相信會吸引不少年輕人的關注。當然，該機還將充當三星競爭中端手機市場的一柄利器，至於能否達到預期效果，還要看Samsung Galaxy A52 5G的後期表現。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】