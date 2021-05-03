撰文： 陳錦洪 最後更新日期： 2021-05-03 15:44

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「ElecBoy 電器幫」

網購已逐漸成為日常生活的必須，上至大型家電，下至每日三餐買餸，都可以用網購解決。近日又有一個全新的網購平台出現，「ElecBoy 電器幫」主打輕電器，搜羅來自 400 多個品牌超過 8,000 件產品。目前「ElecBoy 電器幫」正舉行「開幕狂賞祭」，每日都會精選一款半價產品限量發售，放大下圖即睇有什麼抵玩推介。

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同場加映：淘寶 ¥268烚奶樽機突然爆炸 全屋跳掣拖板燒溶 附拖板使用貼士

淘寶家電夠便宜，不過網購未符合香港規格的電器易生意外！有港媽近日在淘寶購入烚奶樽機，豈料使用時電器突然爆炸，不但奶樽消毒器的發熱底座燒至熏黑，拖板更燒至變形，全屋跳掣。

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