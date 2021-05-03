Elecboy/友和優惠｜PS5、Dyson $2000限搶　40+抵玩數碼產品推介

數碼生活
撰文：
最後更新日期：

5月剛開始就有好消息，友和x匯豐信用卡推出優惠，所有產品都以 $2000 限量發售，包括 PS5﹑Dyson Digital Slim Fluffy吸塵機﹑Watch SE 44mm GPS等。今次的優惠分 4 期推出，想搶到限量產品，就要點下圖放大睇開賣情況。

👇👇友和 x 滙豐信用卡五月優惠　全產品 $2000 限量搶👇👇

+14
+14
+14

友和折上折

在友和網店單一消費滿 $2000，只要使用匯豐信用卡再輸入優惠碼：「HSBC2021」，即可再享 $150 折扣。

「ElecBoy 電器幫」

網購已逐漸成為日常生活的必須，上至大型家電，下至每日三餐買餸，都可以用網購解決。近日又有一個全新的網購平台出現，「ElecBoy 電器幫」主打輕電器，搜羅來自 400 多個品牌超過 8,000 件產品。目前「ElecBoy 電器幫」正舉行「開幕狂賞祭」，每日都會精選一款半價產品限量發售，放大下圖即睇有什麼抵玩推介。

👇👇新網購平台 ElecBoy 電器幫　主打輕電器👇👇

+16
+16
+16

同場加映：淘寶 ¥268烚奶樽機突然爆炸　全屋跳掣拖板燒溶　附拖板使用貼士

淘寶家電夠便宜，不過網購未符合香港規格的電器易生意外！有港媽近日在淘寶購入烚奶樽機，豈料使用時電器突然爆炸，不但奶樽消毒器的發熱底座燒至熏黑，拖板更燒至變形，全屋跳掣。

👇👇淘寶烚奶樽機突爆炸，電器熏黑插座燒溶👇👇

+2
+2
+2

想同時了解專家解構5大拖板使用安全迷思？即睇：淘寶 ¥268烚奶樽機突然爆炸　全屋跳掣拖板燒溶　附拖板使用貼士

5大最佳太空照片出爐！黑洞/木星/火星全上榜　最美地球照片是？
譚杏藍/雪姨/Coffee/童童誰入三甲？香港女YouTuber IG排名Top 20
政府針卡掃描APP　QR Code或洩個人資料　手機影相可取身份證號碼
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。