撰文： 嚴熹曼 最後更新日期： 2021-04-30 16:00

食肆人數上限終於放寬！不過如果市民想8人一枱，甚至光顧酒吧、卡拉 OK 等場所，就要先接種疫苗及下載「驗證二維碼掃瞄器」。應用程式於4月29日起在食環署網站可供下載，《香港01》科技玩物頻道記者實測下載應用程式，究竟App會拿取用戶甚麼權限？實測又發現，針卡上的QR Code也有洩漏個人資料的機會，大家要小心保管。

政府公布的「疫苗氣泡」將會為食肆劃分成4個級別，市民想8人一枱食肆就必須要檢查顧客的疫苗針卡。食環署推出的掃描針卡App可以讓食肆核實顧客的接種紀錄，不過現時應用程式並未在Google Play和Apps Store上架，並暫時只提供Android的APK檔案。不少人都對掃描針卡的應用程式安全成疑，記者試用「驗證二維碼掃瞄器」App，究竟App會向用戶索取甚麼手機權限？

👇👇針卡掃描器「驗證二維碼掃瞄器」App會拿戶用什麼權限？QR Code有可能洩露個人資料？👇👇

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記者發現市民毋須下載App都可以輕易看到接種者的部分個人資料，估計是方便食環人員進行巡查時使用其它應用程式檢查，不過個人資料也有機會被洩漏。如果不想被人輕易看見，建議應該將針卡QR Code小心保管，不要隨便將二維碼拍照分享到社交平台，以免被不法之徒有機可乘。

點擊連結下載食環署驗證二維碼掃瞄器App（只適用於Android用戶）

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BioNTech復必泰／科興疫苗增名額，擴大至30－59歲人口！網上預約5大重點｜5分鐘搶先預約、非優先群組都可陪同接種！早前相關市民可以網上預約「BioNTech復必泰」新冠疫苗。政府公布擴大優先群組，包括30－59歲人士，涉及多達550萬人士。如果想選擇接種「BioNTech復必泰」，就要留意以下5個重點。

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接種疫苗後，市民除了獲得紙本紀錄外，亦可於「醫健通」及「智方便」流動應用程式中查閱接種紀錄。現時「智方便」可以支援「電子針卡」服務，讓市民查閱病毒檢測結果及疫苗接種的電子紀錄，方便提醒市民接種第二針。

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