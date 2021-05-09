撰文： 陳錦洪 最後更新日期： 2021-05-09 07:00

近月沙灘重開，陽光海灘又怎能沒有音樂。即使使用高階智能電腦，喇叭質素也非常普遍，一隻便攜式藍牙喇叭就成為用家上山下海必帶的產品。外媒「Reviewed」評測 2021 年十一款最佳便攜式藍牙喇叭，包括JBL／Bose／Marshall 等多個品牌，入手前可放大下圖參考：

👇👇外媒評測 2021十一款最佳藍牙喇叭（按名次倒序排列）👇👇

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資料來源：Reviewed

同場加映：2021外媒評測9款最佳Wi-Fi Router 入手前必睇 附8招提升網速

有多少人和記者一樣，現在多留了在家娛樂才發現，正在使用的 Wi-Fi Router，不能同時提供穩定和快速的無線上網於多個裝置：電腦﹑PS5﹑手機睇YouTube﹑平板睇Netflix。不過 Router 平貴相差可以達數千元，哪些適合多裝置同時使用，哪些又適合機迷使用呢？



外媒就評價 9 隻 2021 年最佳 Wi-Fi Router，如Netgear﹑Asus﹑TP-Link等，即放大下圖了解哪隻性價比最高。

👇👇外媒評測2021年最佳Wi-Fi Router（按名次倒序排列）👇👇

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想知邊8招幫助提升網速？即睇：2021外媒評測9款最佳Wi-Fi Router 入手前必睇 附8招提升網速

同場加映：消委會喇叭/耳機/SoundBar評測 Marshall/Sony/Bose哪款CP高？

消委會藍牙喇叭﹑耳機﹑SoundBar評測｜一說起真無線耳機，可能有不少人都想起 Apple AirPods／AirPods Pro，其實消委會評測發現市面上有不少 CP 值頗高的選擇。同時，疫情影響多了留在家中煲 Netflix，自然想提升家中音響效果，而比較慳位又實用的 SoundBar 也是不少人的選擇，消委會發現一些價錢約三、四千元的款式，表現比

👇👇消委會測試14款藍牙喇叭 Marshall三款喇叭皆有出色整體表現（以得分倒序排列）👇👇

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想睇埋全無線耳機﹑SoundBar評測？即睇：消委會喇叭/耳機/SoundBar評測 Marshall/Sony/Bose哪款CP高？

同場加映：藍牙耳機2021｜3款特色耳機實測 主動降噪千元買到？附消委會報告

無線藍牙耳機越出越多、越賣越平價，《香港01》科技玩物記者找來 3 款 2021 新鮮在香港上市的無線藍牙耳機，不但價錢抵玩，還有各自的獨家功能，或者其中一款就是你的心水耳機？

👇👇👇按圖放大看1More ComfoBuds Z規格及試用後評👇👇👇

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其睇埋其餘兩款特色耳機實測？即睇：藍牙耳機2021｜3款特色耳機實測 主動降噪千元買到？附消委會報告