撰文： 女絲姬 最後更新日期： 2021-05-07 16:52

有外國網民在Twitter分享自己婚後不會跟太太戴上戒指，反而將二人的iPhone Sim卡槽交換當為承諾。放閃一事惹起小紅書的網民仿傚，併出９款糖果色系iPhone搭配放閃！不過iPhone卡槽胡亂合體，後果可能不堪設想，交換卡槽前有兩大注意位！

（Twitter@Casey）

事源，外國網民Casey Neistat與妻子的iPhone 12交換了Sim卡槽，變成紅金色的情侶iPhone，然後在Twitter分享公開曬恩愛，表示：「老婆和我都不戴結婚戒指，我們通過交換iPhone的Sim卡槽，來表達彼此的承諾。」事件浪漫放閃程度引起好多網民仿效，與另一半交換，給予驚喜！不過iPhone卡槽絕不能亂插，一樣要尋找真愛先可以甜蜜合體，換前先看兩大注意位。

點擊圖片放大看：雙色iPhone 配搭兩大注意

香芋紫、牛油果綠色、玫瑰金色iPhone大混合，創造出一個個糖果色系的搭配，變成甜蜜雙色iPhone，拿上手超級夢幻！

9款情侶iPhone夢幻雙色配搭

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