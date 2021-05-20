撰文： 林勇 最後更新日期： 2021-05-20 19:20

Apple預告iPadOS 15／iOS 15／Apple Watch 8 六大新功能更新（全球無障礙關注日）｜5月20日正是「全球無障礙關注日」，Apple同日公布了將會有6個新功能於在新iOS／watchOS上推出，包括「Apple Watch體感操作」、「旁白說明相片圖像」等可以協助身障人士更易使用。雖然新功能還未實裝，但預計6月的WWDC 2021（Worldwide Developers Conference 2021）將會正式推出。

Apple就在5月20日「全球無障礙關注日」公布，將會在iOS、watchOS上更新，令肢體障礙的人士可以利用體感操作Apple Watch； iPad眼動追蹤硬件；「旁白」螢幕朗讀功能變得更聰明等。

Apple Watch將加入體感操控功能，利用握手或手指郁動來操作。（Apple）

👇👇即睇Apple即將於iOS、watchOS上推出6大新功能👇👇

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同場加映：M1 iPad Pro正式登場，果迷可以直接在Apple Store直接購買。不過新iPad Pro究竟值不值得入手？可以率先參考外媒各項評測報告。

👇👇即睇iPad Pro 2021 六個重點更新評價👇👇

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同場加映：新M1 iMac 24吋七色、超纖薄機身的確非常吸引，不過究竟它還有什麼賣點？與其他M1 Mac mini、MacBook Air比較如何？下文立刻為大家開箱實測。

👇👇24吋新iMac 6個升級賣點實測👇 👇

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睇埋與MacBook Air及Mac mini比併全文 👉新M1 iMac 24吋評測｜6大升級賣點！與Mac mini/MacBook Air比較