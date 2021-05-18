新M1 iMac 24吋評測｜6大升級賣點！與Mac mini/MacBook Air比較

撰文： 林勇 最後更新日期： 2021-05-18 09:01

新M1 iMac 24吋 2021實測！6大升級賣點評測、與Mac mini、MacBook Air比較哪台較強？早前Apple終於公布最新M1 iMac 24吋，七色、超纖薄機身的確非常吸引，不過究竟它還有什麼賣點？與其他M1 Mac mini、MacBook Air比較如何？下文立刻為大家開箱實測。

24吋M1 iMac終於正式推出，今次記者手上的紅色iMac比以往以太空灰設計的iMac更加搶眼，而且它今次紙箱包裝比以往更加用心，一打開箱就可以看到「Hello」貼在iMac之上，令果迷非常驚喜。而且今次「四四方方」的紙箱設計，比起以前的「梯型設計」更讓用家收納。將iMac拎出來、設定好後，記者利用以往工作及測試軟件，將它深入測試。同時，與家中的去年推出的27吋iMac、M1 Mac mini以及MacBook Air作橫向比較。

新iMac 24吋全新設計的長方型外箱，令用家更易收納。（龔嘉盛 攝）

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同場加映：今代新iMac合適哪一類用家入手？立刻盤點各類優點及特色，分析哪些用家值得入手。

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同場加映：早前美國sellcell網站問卷調查，有關新iPhone 13希望加入什麼新功能，當然最多人希望TouchID回歸，不過最令人估不到是，早年話題性十足如摺屏等新功能，卻比想像中少人想要。

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