撰文： 嚴熹曼 最後更新日期： 2021-06-08 18:47

【$5000消費券／電子消費券】政府宣布5000元電子消費券最快於6月下旬公布詳情，7月內接受登記。現時計畫選定由AlipayHK（支付寶）、WeChat Pay HK（微信支付）、Tap & Go拍住賞及八達通4間營辦商協助推行。 為迎接派錢計劃，八達通早前就計畫讓用戶提升儲值額，由上限1000元提升至3000元，日後市民用八達通消費可以有更多選擇。本文會教大家如何用手機APP，將儲值額增至$3000。

市民現時可以使用八達通APP，將八達通卡的儲值限額提升到港幣3000元。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

雖然政府早前表示電子消費券不適用於由政府補貼的交通開支，但八達通公司營業及市務總監李玉兒表示用八達通領取消費券後，用戶可當正常錢使用，因為系統不會分開處理消費券金額和用戶帳戶中的金額，料可以用於交通工具上。

現時政府雖然未有公布領取消費券的詳細資料，但大家可以先為八達通卡提升儲值限額，待日後領取時有更多消費選擇。

（Android用戶手機必須有具備近場通訊功能（NFC），Apple用戶只適用於iPhone 7或之後型號，並已安裝iOS 13或以上，或已連接八達通流動讀寫器）

👇👇4步用手機八達通APP將八達通卡限額由1000元增加至3000元👇👇

👇👇手機APP以外另外5個增額方法👇👇

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財政預算案政府派錢$5000，雖然暫時知這$5000，會分5個月，每個月1000蚊入落不同的電子支付戶口，但不少人都已經考慮如何使盡這些錢。今次記者就搶先為大家精選11件，今年最實用、型格，價錢約$5000左右的數碼電子產品，由耳機、喇叭、手提電腦至吸塵機樣樣都有。

👇👇即睇盤點11件5000蚊前後，值得入手的數碼產品👇👇

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買玩具其實不需要一次過拿$5000在手，因為大部份貴價玩具都需要事前預訂，頭筆錢就剛好可以做訂金了（約1至2千）。記者精選18件高消費超合金／figure，有高達、Metal BUILD、EVA，助你用盡五千蚊。👇👇👇

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