撰文： 蔡浩騰 最後更新日期： 2021-02-24 13:59

【財政預算案2021／電子消費券派錢$5000】財政司司長陳茂波於今日（2月24日）宣讀 2021 年度的財政預算案，在眾多新措施之中，派發價值＄5000 消費券最令人驚喜。雖然不及上年度的＄10000 現金吸引，但因為是次的消費券而省下的＄5000 依然可以用來購物，例如換新的智能手機？

盤點 10 部＄5000 價位旗艦級智能手機

今次政府一改從前發放現金的紓困方式，改為以逐個月派發現金券的方式發放援助，雖然不及上年度的＄10000 現金吸引，但因為是次的消費券而省下的＄5000 依然可以用來購物。

對比起上年度的現金＄10,000，今次的預算的確是減少了，但只要向部份已推出一段日子的旗艦機埋手，一樣可以有不錯的選擇（蔡浩騰 攝）

以下《香港01》就盤點了 10 部在香港市場可以買到的新、舊旗艦手機，全部皆在＄5000 價位，各位有需要換機的讀者可以參考一下。👇👇👇

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同場加映：2018～20 年度推出 30 部舊旗艦手機回收價

記者為大家搜尋的手機為 2018～2020 三年期間推出的各廠旗艦機，品牌包括 Apple、Samsung、Huawei、Sony、LG、HTC 等等。



***資料來源除了參考手機二手回收店鋪，亦來自各大電訊商、連鎖經銷商的 Trade-in 回收價。回收手機價錢會按手機實況評估調整，最終回收價由店鋪決定，以下資料僅作參考用途***

👇👇👇按圖放大看： 2018~2020 年間手機回收參考價（2021年2月更新）👇👇👇

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