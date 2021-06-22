撰文： 蔡浩騰 最後更新日期： 2021-06-22 15:50

iPhone 香港實用 Widgets｜iPhone Home Widgets 功能自 iOS 14 版本推出以來大受好評，除了日期、天氣等資料之外，Widgets 可以顯示的資料還有很多。 有香港開發者就整合了香港不同公／私營機構發放的開放數據，開發出名為《Datatone 數據通》的 iPhone App，安裝之後即可以為 iPhone 添加最少 7 個實用 Widgets。

涵蓋假期倒數／實時交通資訊、《Datatone》7 大Widgets

近年政府、港鐵以至不同的巴士公司其實已經開始提供開放數據（Open Data），使開發者可以取得有用的實時資訊進行不同應用，而《Datatone 數據通》就將這些數據一次整合至一個 App 中，配合 Widgets 操作使這些數據可以統一的位置及風格於 iPhone Home 畫面顯示，省卻了不少用戶搜尋、設定、甚至打開相關 Apps 的時間，而當中的資料更與打工仔日常工作／通勤適適相關。

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《Datatone 數據通》iOS App Store 下載連結

👇 iOS 14 加入 Widgets 教學（點下圖放大解說）👇

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同場加映：iPhone 省電設定、電池保養貼士 15 招

iPhone 慳電 15 招｜在 iPhone 的預設當中，有不少智能功能設定為開啟，但很多時會動用背景的運算資源，又或是自動連接互聯網等等，做成用戶操作外的耗電，各位 iPhone 用戶除了可以關掉這些設定以外，亦可以利用 iPhone 本身的功能延緩電池的老化、延長 iPhone 的生命周期。

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iPhone 13／12s 新功能 18 大傳聞總匯、電量增加18％？

雖然距離 iPhone 13 的發布應該尚有一段長時間，不過在 2020 年 iPhone 12 上市之後，網絡上就有來自供應鍊、分析師等渠道而來的內幕消息，拼湊之下已經令我們對新一代 iPhone 有一定了解，而最新的消息，則顯示 iPhone 13／12s 有可能會加大電量、儲存容量、甚至有全新的粉紅配色！？

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