撰文： 嚴熹曼 最後更新日期： 2021-06-29 16:39

政府發放5000元消費券，八達通相信是不少港人領取消費券的首選平台。早前網上有傳聞指出，如使用八達通領取消費券，必須要另購一張八達通作登記之用，又指如長者使用八達通消費券將不獲2元乘車優惠，令不少人憂慮。 八達通公司日前澄清市民誤解，如果你有意用八達通領取消費券，登記前可先看下面17條Q&A，了解須知，以免選錯支付工具！

四間支付平台都相繼推出優惠掀搶客戰，而擁有市場佔有率最高的八達通除了是目前最多港人慣常用的支付平台外，亦因為可以用於乘坐交通工具，相信會是最吸引到市民使用的平台。

市占率最高的八達通相信是不少港人領取消費券的首選平台。(資料圖片)

早前有市民誤傳若用八達通登記消費券，需要另購一張新的八達通，不能使用舊有的個人八達通，又指如長者用八達通領取消費券，將不能享用2元長者票價優惠，因為市民不能領取雙重優惠。由於不少市民相信錯誤資訊，登記前，應先好好了解選擇的支付工具。八達通消費券原來可以兌現？還可以用作繳交水電媒？即睇17條問題講解八達通消費券！

【Q1】領取消費券前，需要事先提升八達通儲值額？

不需要。市民用八達通領取第一期消費券時，儲值額便會自動提升至3,000元，不需要事先提升。

市民用八達通領取第一期消費券時，儲值額便會自動提升至3,000元，不需要事先提升。(資料圖片 / 歐嘉樂攝)

【Q2】市民要多買一張八達通卡以領取消費券？

不需要。所有八達通，包括實體卡、手機八達通卡、配飾八達通、不記名八達通、個人八達通，以及附有自動增值服務的八達通等都可以登記及領取消費券，市民毋須額外申請新卡。

市民不用多買一張八達通卡以領取消費券，所有八達通都可以登記及領取消費券。(資料圖片)

【Q3】使用長者八達通領取消費券，將不能享用2元長者交通優惠？

不是。使用長者八達通領取消費券同時，亦可享有2元交通優惠，兩者沒有衝突。

長者八達通領取消費券同時可享有2元交通優惠。(資料圖片)

👇👇【點圖放大看Q&A】其餘14條八達通消費券領取問題👇👇

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政府最新公布消費券除了可用於日常實體商店的消費外，亦可以用於乘坐交通工具。另外近日各大網購平台都爭相做優惠，吸引消費者使用消費券消費。但消費券並非使用於所有網上購物平台，要留意非本地的網購平台並不適用使用電子消費券。

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