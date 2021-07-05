撰文： 陳錦洪 最後更新日期： 2021-07-05 12:59

$5000電子消費券／電子消費券｜討論已久的的$5000電子消費券計劃，早前終於落實由支付寶 AlipayHK、八達通 Octopus、拍住賞Tap & Go及微信支付 WeChat Pay HK 4間電子支付營運商協助推出，以及將在2021年7月起接受登記。 現在仍心大心細，不知用那一個電子錢包申請消費券好？其實只要考慮自己消費習慣，以及想消費商店收取的支付方法，就可選擇用那個電子錢包。記者找來18間電器店，整合出各間店鋪接受的支付方法，提供大家參考。

👇👇18間電器店支援的消費券電子支付方法一覽👇👇

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雖然八達通日常生活的用途非常廣泛，但要注意，如果用在高金額支付時，只有部分較大型的商店支援。如果是打算使用消費券買價錢較高的電子產品的話，應留意該商店是否收取八達通支付。同時 Alipay HK 和 WeChat Pay 也不是所有商店接受。或者能當 Mastercard 使用的 Tap & Go 電子支付，會在購買電器﹑手機等價格較高的產品上比較方便。

不過，4間營運商各有優點，最重要的還是考慮自己的消費習慣和目標，再決定使用那一種電子錢包申請消費券。

同場加映：$5000消費券｜八達通/支付寶/Tap&Go/微信支付 電子支付開戶教學

【$5000電子消費券/電子消費券】政府於財政預算案宣布推出$5000電子消費券計劃後，選定支付寶AlipayHK、八達通Octopus、拍住賞Tap & Go及微信支付WeChat Pay Hong Kong這四間營運商協助推行，並預計2021年7月開始接受登記。營運商為迎接派錢計劃都各出奇招，推出早鳥優惠，希望率先搶客！

👇👇（支付寶、香港微信支付、Tap & Go）電子支付開戶教學+優惠懶人包👇👇

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同場加映：$5000消費券｜4大平台揀選攻略 揀呢間最快收齊全數 附登記連結

市民期待已久的消費券7月4日開始接受登記！市民可以選擇AlipayHK、Wechat Pay HK、Tap&Go及八達通4間支付平台領取$5000，不少市民都有「選擇困難症」，究竟哪個支付方法最適合自己？各大平台取消費券又有甚麼特別？本文會給大家建議。

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