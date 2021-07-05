撰文： 蔡浩騰 最後更新日期： 2021-07-05 12:32

Android病毒／木馬｜雖然 Google 已經在 Play Store 上設下重重保護機制，但針對 Android 系統的安全威脅卻依然此起彼落，最近又有 9 個 Apps 被發現會以偽裝手段竊取用戶的 Facebook 帳戶、密碼，其中包括星座、健身以至極多人會下載的相片編輯 Apps。

9 個 Android Apps 潛藏木馬程序、受影響人次超 580 萬

網絡保安公司較早前公開了 9 個 Android Apps，指其會在 Apps 內植入偽裝的 Facebook 登入頁面，當用戶在頁面登入後，不法份子即可以套取用戶的 Facebook 帳戶及密碼，若不及時處理的話，將有可能導致 Facebook 帳號被盜用。

據 Dr.Web 的消息指，這些 Apps 會以「去廣告」為餌，誘使用戶在 Apps 內進行 Facebook 登入動作，用戶輸入帳戶、密碼後即有可能被盜取 Facebook 相關帳戶的控制權（圖 Gigazine）

是次受影響的 Apps 種類包括星座、健身以至極多人會下載的相片編輯等等，合共下載量超過 580 萬次，各位可以查看自己有否下載相關 Apps，除了要儘速刪除，必要時最好轉換密碼以及確保 Facebook 已經設定好二步認證。

👇👇👇按圖放大看 9 個植入 Facebook 木馬 Android Apps👇👇👇

+ 4 + 4 + 4

懷疑 Facebook 被入侵？即設定「雙重認證」自保

即使非今次受影響的 Android 用戶，Facebook 帳戶其實時時都受著不同的安全威脅，而如果懷疑自己的帳號有被入侵風險，第一時間要更換密碼，而未設定雙重認證／二步認證（2-step Authentication）的用戶記住要為自己設定，以提供額外保障。

👇👇👇按圖放大看 Facebook 二步認證 6 個步驟 👇👇👇

同場加映：保安網站揭10個APP內藏木馬 隨時盜走銀行帳戶

外國網絡保安研究網站Check Point Research最近發現在Google Play商店中有10款應用程式含有惡意軟件，這些軟件聰明地繞過Google應用程式上架前的安全審查，因此連Google都未能及時發現。

這10款APP內含名為「Clast82」的病毒，除了能讓入侵者控制用戶的手機外，它的目標是偷取手機銀行的資料，從而盜取用戶的金錢。即睇邊10款Android應用程式有問題！

+ 9 + 9 + 9

瀏覽全文：Android用戶快刪！保安網站揭10個APP內藏木馬 隨時盜走銀行帳戶

同場加映：出賣私隱App排行Top50 IG比FB賣更多用戶資料 有個外賣App排第4

由於App Store要求第三方App開發者揭露會收集用戶哪些個人數據。瑞士雲端存儲服務公司pCloud有見及此，就統計過App Store熱門App，發現有52%手機App竟會向第三方共享用戶的位置、聯絡人、財務資料、搜索歷史等等數據！Instagram與Tinder等等港人常用的App都有上榜！

👇👇50個出賣私隱的App排行【點圖放大】👇👇

+ 45 + 45 + 45

睇埋另外25款出賣私隱嘅APP同最安全APP！瀏覽全文：出賣私隱App排行Top50 IG比FB賣更多用戶資料 有個外賣App排第4