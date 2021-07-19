$5000消費券｜每天都要聽Mirror、BTS，煲劇、睇Netflix，政府發放5000元消費券，有無想過可以用來upgrade你的影音器材，買對質素好一點的耳機、藍牙耳機、喇叭、播放器，對耳仔好一點？以下有10件新推出，又或是有超高折扣的個人影音產品。



Aviot 無線耳機圖片

【01】Campfire Honeydew ／Satsuma 鮮果耳機 靚低音唔使2千

橙色Campfire Audio Satsuma $1580、黃色Campfire Audio Honeydew $1980（鍾世傑 攝）

以為聽靚聲就要買兩皮播放器、過萬有線耳機？其實「靚聲」定義好廣，有平有貴一樣好玩。比如Campfire Audio Honeydew ／Satsuma，一黃一橙有線耳機，定價只是$2000樓下， Honeydew動圈單元有強勁而濃郁的重低音、聽搖滾震撼人心；Satsuma就用動電單元，中高音靚適合聽高清file、流行曲。這價位的耳機，只需花第1筆2000元消費券已夠埋單有找，用來配手機聽apple music、MOOV高清串流最匹配。

Campfire Honeydew ／Satsuma 詳細介紹（點圖放大）

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橙色Campfire Audio Satsuma $1580

黃色Campfire Audio Honeydew $1980

ECT（3188 0767）

【02】Aviot TE-BD21j 一對真無線 6個單元超犯規

真無線藍牙耳機是全流大勢，入門機為了加長播放時間，都會選用小型動圈單元，省空間多放一點電池。但市面亦有高階款式，使用了「動圈動鐵混合設計」，不同類型發聲單元各善共職，耳機的分析力、高中低頻的獨立處理都非常出色。以為要好貴？這款日本品牌Aviot新作 TE-BD21j 玩1圈2鐵混合三單元，加上找了Morning娘21代言，都只是賣$1598，平過AirPods Pro。

Aviot TE-BD21j 詳細介紹（點圖放大）

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盤點最近值得大家利用電子消費券購買的Apple產品，除了iPhone或Mac機外，還有不少實用又抵買的產品。另外，記者亦都為大家找來，多個網店Apple產品優惠。

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