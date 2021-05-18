撰文： 鍾世傑 最後更新日期： 2021-05-18 16:13

Fender Mix Pro 是結他名牌Fender投身耳機界後第3個發燒耳機系列！新機究竟有甚麼賣點？同場教你以Fender 聽歌神線配Mix Pro耳機，6月收聽iPhone全新Apple Music 無損音質版串流音樂。

Fender Mix Pro （鍾世傑 攝）

結他名牌第3代IEM 風格似名作FXA11

Fender除了大F字logo及電結他風格塗裝，專業IEM立體打印機身，不少人都鍾情其衝擊力十足的靚低音！繼 2016 年的 FXA 系列、2018 年的 ADL 系列之後，全新 Producer 系列於 2021 年正式面世，機身改用三文字式分層式外殼，抑制機身諧震，又令耳機內的共鳴空間更大，又換上全新設計的10.2mm鎂鈦合金動圈及HDBA 動鐵單元。

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初回買機送線抵玩

最值得一提是初回限定的升級線優惠，本身頭批買Fender Mix Pro／Fender Mix已經會加送值$799的 ORB Clear Force Light 鍍銀銅耳機線，比起用原裝線時分析力更好，聽出更多細節。另外又可以再加錢，將附送的耳機線再升級，有2種不同風格的選擇：

Fender Mix Pro 換上 ORB Clear Force Light後，比起用原裝線時分析力更好，聽出更多細節。（鍾世傑攝）

兩條升級線點揀好（點圖放大）

買咁貴耳機 聽唔聽到Apple Music HiFi版？

雖然時Apple Muisc HiFi升級要6月才開始，但其實192 kHz 24 bit 高清FLAC格式，已經有不少串流平台正在使用。不過要留意，無論你的耳機有多猛，只要經由iPhone 的AAC格式藍牙無線傳輸，或以原裝Lightning線駁耳機，都脫離不到iPhone原生48kHz的音質上限。想聽盡HiFi級file，只需購買一種名為「USB DAC」的外置解碼線（人稱聽歌神線），駛離Apple原生的單線單程行車線，改行「高速公路」爽聽HiFi格式。

一個方法就可聽到 Apple Music 無損壓縮音訊！（點圖放大）

聽落好似好難，其實一條Fender聽歌神線，市面都不過6、7百元，更高級且內置擴音的其他款式，都不過2K，還可以自由組合你喜歡的頂級耳機！串流聽歌真是很方便，手機配USB DAC解碼+有線耳機，實在是平衡了方便及音質的好選擇。

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