手機用家經常用來測上網速度的「SpeedTest」應用程式，近日公布了 2021 年香港 Q2 的 5G 速度數據，分開 4 間電訊商的 5G 網絡表現，沒想到第一名比最後一名速度快接近 100 Mbps。同時，「SpeedTest」公開了 Top 5 5G 手機的速度，熱門的 iPhone 12 Pro Max 竟只排在第五名，前 4 名由 Android 機包辦，甚至全部都來自同一品牌。



SmarTone（香港01美術製圖）

csl.（香港01美術製圖）

香港現時提供 5G 網絡的主要是 CMHK﹑3﹑csl﹑SmarTone 4間電訊商，「SpeedTest」數據中 5G 速度最快的電訊商，平均下載速度竟能達 218.60Mbps，同時測速分數有72.21，比其他三間表現都有明顯優勢。

👇👇SpeedTest公布香港2021 Q2 5G速度數據 第一名完全拋離對手👇👇

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資料來源：SpeedTest

同場加映：Back To School 2021｜Studio A 8大優惠 MacBook／iPad減近千元



Back To School 2021｜繼 Apple 推出「BTS」優惠後，Studio A 也將出了 2021 的學生開學優惠，多款 MacBook 和 iPad 都以優惠價發售。使用教育優惠價買指定產品，更會送 7合1 Hubs 或藍牙鍵盤。

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同場加映：東京奧運直播｜5間電視台+手機APP睇賽事比較 附開幕禮時間表



東京奧運2020 終將在 7 月 23 日開幕，延遲了足足一年的東京奧運，雖要閉門作賽，但仍無阻全球觀眾欣賞盛事的熱情。香港政府購入東京奧運播映權，分發給 5 間電視台進行直播，包括ViuTV﹑TVB﹑香港開電視﹑Now TV 和有線電視。觀眾除了打開電視機外，透過不同的電視台應用程式，也能免費觀看奧運賽事，以下將比較 5 間電視台的奧運直播服務和時間。

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