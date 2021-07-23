iPhone 12 MagSafe充電池實測｜Apple專門為iPhone 12系列設計的MagSafe外置充電池正式推出！直接磁吸在機背上為手機無線充電，究竟拎上手手感如何？充電效率又比一般充電池高嗎？果迷值不值得買？記者實物在手立刻開箱實測，看看有何特色值得果迷入手。



傳了很久的MagSafe磁吸充電池終於上星期突然公布及推出，一粒小小的白色方塊，磁吸在iPhone 12上後，拎上手的手感如何？記者就由外表、手感、充電效率以及測試其他裝置能否在這充電池上使用，從而分析這個價值$749的MagSafe無線充電池有什麼理由值得果迷入手。

Apple原裝MagSafe無線充電池上手實測，全方位測試，究竟有什麼值得入手理由？

純白色設計的MagSafe充電池，用上磨砂硬膠打造，比起以往光滑令面的原裝充電器更耐磨、較不易花，加上圓邊角設計，手感佳。加上電池只有百多克重，只有iPhone 12 Pro Max約一半重量，單單看這幾點，就感覺到它的確比很多坊間的無線充電產品更為輕巧。

想實現為iPhone 12作15W快速充電，就要利用Type C＞Lightning線接上20W以上的充電器才可。（林勇攝）

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同場加映：最近Apple專門分析師郭文錤於DigiTimes報導指iPhone SE 3更多規格上的改變，而且更大爆新手機不會在本年推出，最快亦都要2022年上半年才推出。



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同場加映：iOS 14.7正式推出，今次不單加入一些實用新功能外，還修正了不少之前出現的bugs、問題或漏洞。



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