Apple iPad Pro 2021評測｜iPad Pro 2021早前推出，今代雖然外貌不變，但內裡有不少功能大幅加強。不過對於果迷而言，值不值得入手升級？《香港01》科技玩物記者實試了兩個月，總結出5個優點及1個缺點，以及分析哪3類用家值得入手。



Apple iPad Pro 2021於今年4月公布至今推出多月，雖然外型設計與上代幾乎無異，但在幾個重心功能大幅提升下，例如換上了Apple M1晶片等，無疑令新iPad Pro 2021或許成為現時最強的平板電腦。

iPad Pro 2021效能可算是Apple史上最強，打機當然完全沒有問題。（鄭子峰 攝）

另外，今次與新機推出同步推出的，還有白色的Magic Keyboard，雖然看似與上年推出的黑色版本一樣，但似乎Apple於鍵盤上下了功夫，按鍵回彈感更佳，感覺打字與MacBook更相似。而且雖然白色機身，但比想像中更抗污，記者用了近2個月，都沒有什麼污跡或變灰，有點出乎意料。

白色與上代黑色的Magic Keyboard外表看起來沒有分別（鄭子峰 攝）

Magic Keyboard鍵盤同樣與MacBook一樣有背光，就算昏暗地方都可以看清打字。（鄭子峰 攝）

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