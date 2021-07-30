消費券第一期｜政府發放的＄5000 消費券第一期、即其中的＄2000 將會在 8 月 1 日發放予首批登記市民，但因為今次分開以四個支付平台派發，仍然有不少人對於消費券的領取程序感到困惑。

趁八達通、Tap & Go、WeChat Pay 以及 Alipay HK 幾個平台都相繼有說明出爐，《香港01》科技玩物記者就整合了已發放的資料，供各不同平台的用戶參考一下。



以 WeChat Pay、Alipay HK 領消費券：手續最簡單

綜合目前政府及4個支付平台發放的資料，其中以 WeChat Pay 以及 Alipay HK 的消費券派發程序最為簡單，基本上最複雜的步驟已經在 7 月登記時已經做完，時間一到，消費券的錢已經會自動加入WeChat Pay 以及 Alipay HK Apps 內，除了錢不能轉換成現金，用戶消費方式亦與平時沒有太大不同。

在消費券派發完成後，WeChat Pay 以及 Alipay HK 都會推送通知用戶消費券金額已經進入 Apps 錢包之內，準備好用來消費（圖 政府宣傳片）

以八達通領消費券：留意拍卡地點

四大支付平台之中，八達通於香港的普及率最高，再加上今次的消費券可以用在公共交通費的支付之上，自然也有為數不少的用戶以它登記領取消費券。

而八達通用戶除了要留意消費券是以三期派發之外，又要留意消費券是以已登記的一張八達通卡為儲存依據，故如果是以實體卡進行登記，就需要進行「拍卡」的一步才能領取消費券。

👇👇👇按圖放大看：以八達通卡提領消費券程序及注意事項👇👇👇

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以 Tap & Go 領消費券：手機規格或成消費障礙？

有不少用戶是衝著 Tap & Go 可以當成記賬卡（Debit Card）使用，才決定用 Tap & Go 登記領取消費券，打算之後可以方便用於大額消費。然而從 Tap & Go 最新加入的配套措施顥示，Tap & Go 的消費券會以另一張虛擬卡的模式存在於 App 內，變相無法以實體卡動用到消費券的金額，對於一部份用戶的使用構成障礙。

因為需要用到手機進行無接觸支付才能在實體店面消費，如果手機沒有 NFC 功能的用戶，使用消費券的方式就會局限於網上，日常的衣食住行方面則較難以使用。 （資料圖片）

👇👇👇按圖放大看以 Tap & Go 提領消費券程序及注意事項👇👇👇

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同場加映：消費券首期一出即買 三星/小米 10部$2000內高質平價手機



雖然政府方面表明消費券是可以累積使用，但第二期＄3000 最快都需要等到 10 月 1 日才收到，如果想在近期入手新手機的話，《香港01》科技玩物記者就精選了市場上現價＄2000 以下、性價比不俗的 10 部智能手機供大家參考一下。

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同場加映：長氣先決！10 部大電量手機推介



縱觀近年手機出品，智能手機的平均電量已達到 4000mAh 以上，更不時有 6000mAh 的手機面世，而這批大電機種，絕大部份在處理器選材方面都會以中低階為主，以求在續航力上盡量滿足用戶需求，尤其是大打平價牌的小米更是產量眾多。

以下繼續為大家帶來其他 9 部近一年大電之餘性價比不俗的機種，而除了小米出品，Samsung 與及其他品牌顯然也對這一板塊的用戶群甚感興趣，甚至有 7000mAh 的大電機種在市場出現👇👇👇

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