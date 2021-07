消費券第一期|政府發放的$5000 消費券第一期、即其中的$2000 將會在 8 月 1 日發放予首批登記市民,但因為今次分開以四個支付平台派發,仍然有不少人對於消費券的領取程序感到困惑。

趁八達通、Tap & Go、WeChat Pay 以及 Alipay HK 幾個平台都相繼有說明出爐,《香港01》科技玩物記者就整合了已發放的資料,供各不同平台的用戶參考一下。



以 WeChat Pay、Alipay HK 領消費券:手續最簡單

綜合目前政府及4個支付平台發放的資料,其中以 WeChat Pay 以及 Alipay HK 的消費券派發程序最為簡單,基本上最複雜的步驟已經在 7 月登記時已經做完,時間一到,消費券的錢已經會自動加入WeChat Pay 以及 Alipay HK Apps 內,除了錢不能轉換成現金,用戶消費方式亦與平時沒有太大不同。

在消費券派發完成後,WeChat Pay 以及 Alipay HK 都會推送通知用戶消費券金額已經進入 Apps 錢包之內,準備好用來消費(圖 政府宣傳片)

以八達通領消費券:留意拍卡地點

四大支付平台之中,八達通於香港的普及率最高,再加上今次的消費券可以用在公共交通費的支付之上,自然也有為數不少的用戶以它登記領取消費券。

而八達通用戶除了要留意消費券是以三期派發之外,又要留意消費券是以已登記的一張八達通卡為儲存依據,故如果是以實體卡進行登記,就需要進行「拍卡」的一步才能領取消費券。

👇👇👇按圖放大看:以八達通卡提領消費券程序及注意事項👇👇👇

+ 1

以 Tap & Go 領消費券:手機規格或成消費障礙?

有不少用戶是衝著 Tap & Go 可以當成記賬卡(Debit Card)使用,才決定用 Tap & Go 登記領取消費券,打算之後可以方便用於大額消費。然而從 Tap & Go 最新加入的配套措施顥示,Tap & Go 的消費券會以另一張虛擬卡的模式存在於 App 內,變相無法以實體卡動用到消費券的金額,對於一部份用戶的使用構成障礙。

因為需要用到手機進行無接觸支付才能在實體店面消費,如果手機沒有 NFC 功能的用戶,使用消費券的方式就會局限於網上,日常的衣食住行方面則較難以使用。 (資料圖片)

👇👇👇按圖放大看以 Tap & Go 提領消費券程序及注意事項👇👇👇

+ 8

