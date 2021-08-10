Android限時免費遊戲｜手機遊戲雖然比傳統主機遊戲平價，但同時質素參差，令人連十元八塊的小錢都拿不出手。

不過 Android/iOS 上的手機遊戲常會有限時優惠；以下《香港01》科技玩物記者今日就搜羅了 10 個 Android 平台上正在進行限時免費的遊戲 Apps，各位只要把握時間下載，就可以有大量免費娛樂。



10 個限時免費 Android 遊戲推介

今次介紹的限時免費遊戲原價由＄7～＄65 都有，除了 一些無腦點擊就可以過關的遊戲，亦不乏益智策略型的作品，另外更有長篇的 RPG 遊戲，絕對可以玩上好一段時間。

其中《Evertale 亙古幻想》更採用濃厚的日式 RPG 美術風格、配以怪物育成的玩法，如今免費下載，自然要好好試試（圖 Evertale）

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外國網絡保安研究網站Check Point Research最近發現在Google Play商店中有10款應用程式含有惡意軟件，這些軟件聰明地繞過Google應用程式上架前的安全審查，因此連Google都未能及時發現。

這10款APP內含名為「Clast82」的病毒，除了能讓入侵者控制用戶的手機外，它的目標是偷取手機銀行的資料，從而盜取用戶的金錢。即睇邊10款Android應用程式有問題！

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由於App Store要求第三方App開發者揭露會收集用戶哪些個人數據。瑞士雲端存儲服務公司pCloud有見及此，就統計過App Store熱門App，發現有52%手機App竟會向第三方共享用戶的位置、聯絡人、財務資料、搜索歷史等等數據！Instagram與Tinder等等港人常用的App都有上榜！

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