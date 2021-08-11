如果大家手上的消費券未用，又正打算平平地入手電腦的話，以下的開倉優惠可能是,不錯的尋寶時間。友和再次和 Acer 合作，推出電腦開倉優惠，當中包括開盒機和全新機，低至 4 折出售。



友和電腦開倉

今次的開倉活動將在友和觀塘店舉行，於 2021 年 8 月 12 日～13 日，兩日推出不同優惠產品。每日 11:00 am 於友和觀塘門市派籌，每人限取一張籌，每張籌最多可選一件同類型產品。同時，開盒機為原裝行貨，廠方或代理將提供 6 個月本地保養和維修，不過仍建議消費者購買前要親身檢查清楚產品狀態。

👇👇（點圖放大睇）友和x Acer電腦開倉 手提電腦﹑螢幕低至 4 折👇👇

+ 14

👇👇（點下圖放大睇）ASUS／MSI／Lenovo網上電腦節優惠👇👇

+ 30

同場加映：小米MIX4發表成首部屏下鏡頭手機 ＄6000有交易、15分鐘可充滿電



小米 MIX 4 發布、首部屏下鏡頭手機｜小米在 8 月 10 日的晚上於北京舉行了新一年度的「演講會」，會上除了有小米 CEO 雷軍分享小米過往一年的秘辛，更順道帶來了幾件新品，而其中最為矚目的就是小米預告多時、加入屏下鏡頭設計的 MIX 4。

👇👇👇按圖放大看小米 MIX 4 九大規格功能賣點👇👇👇

+ 9

想睇埋消費券三星/小米10部$2000內高質平價手機推介？即睇：小米MIX4發表成首部屏下鏡頭手機 ＄6000有交易、15分鐘可充滿電

同場加映：消費券買吸塵機｜Dyson／米家 7款$2000價位推介+消委會評分



消費券買吸塵機｜消費券第一期派發後，很多家庭都可能會用來添置或替換新的家電。$2,000 電子消費券金額說多不算多，但要入手一件家電總算剛剛好。記者幫大家在市面上找來 7 款價格約 $2,000 的吸塵機，包括人氣的 Dyson﹑米家﹑BOSCH 等品牌。

👇👇$2000消費券可入手的吸塵機選擇👇👇

+ 11

想睇埋消委會測試 13 款無線手提式吸塵機？即睇：消費券買吸塵機｜Dyson／米家 7款$2000價位推介+消委會評分