Android遊戲限時免費｜手機遊戲的定價普遍比傳統主機遊戲平，而且在 Android／iOS 平台更時有限時免費優惠，以下《香港01》科技玩物記者今日就搜羅了 10 個 Android 平台上正在進行限時免費的遊戲 Apps，各位只要把握時間下載，就可以有大量免費娛樂。

（持續更新，最後更新日期為 2021 年 8 月 24 日）



2021 年 8 月第 4 週：7 個限時免費 Android 遊戲推介

今次介紹的 7 個 Android 限時免費遊戲原價由＄7～＄23 不等，其中有幾個高質的解謎遊戲，屬消磨時間的首選，如果想玩 RPG、玩故事劇情的朋友亦不會失望。

其中《Seven Mysteries》 就是一款採用懷舊像素風的 RPG 遊戲，玩家需要控制主角在遊戲各處搜索線索，並因為主角的抉擇而導向 5 個不同結局（圖《Seven Mysteries》）

👇👇👇按圖放大看 7 個 Android 限時免費遊戲資料及截圖👇👇👇

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由於App Store要求第三方App開發者揭露會收集用戶哪些個人數據。瑞士雲端存儲服務公司pCloud有見及此，就統計過App Store熱門App，發現有52%手機App竟會向第三方共享用戶的位置、聯絡人、財務資料、搜索歷史等等數據！Instagram與Tinder等等港人常用的App都有上榜！

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