【iPad 9／iPad mini 6懶人包】Apple 秋季發布會 2021 一如果迷期望，一口氣公開多款 Apple 新硬件，除 iPhone 13﹑iPhone 13 Pro 外，果迷期望的 iPad mini 6 和 iPad 9 也現身。其中，記者認為 iPad mini 6 甚至比 iPhone 13 帶來更大驚喜，一齊睇兩部新 iPad 有什麼特色，以及 5 個升級 iPad mini 6 的原因。



iPad mini 6 終於也改為圓角四方體的設計，與 iPad Pro 相類似。具有四款顏色，包括粉紅色、星光色、紫色和太空灰色。窄邊框8.3 吋 Liquid Retina 螢幕，比上一代的 7.9 吋大，定位更明確平衡在 iPhone 13 Pro Max 和 iPad Pro 之間。

1﹑支援 Apple Pencil

iPad mini 6 支援 Apple Pencil，可通過磁力貼合連接來進行無線充電及配對，對於工作或興趣需要繪畫的用家，iPad mini 6 提供一個更輕巧的選擇。

2﹑Touch ID

iPhone 13 沒有加入的 Touch ID，在 iPad mini 上的找到，Touch ID 整合在頂部按鈕，方便用家以指紋解鎖 iPad mini，同時提供安全認證保障，或作快捷付款認證。在每日都要戴口罩的情況下，Touch ID 成為不少果迷樂見的功能。

3﹑硬件升級

iPad mini 6 和 iPhone 13 一樣，使用 A15 仿生晶片，對比上一代 iPad mini，6 核心 CPU 效能提升 40%，5 核心 GPU 的圖像處理效能表現亦提升 80%。16 核心 Apple 神經網絡引擎令機器學習快達 2 倍，在 iPadOS 15 的「原況文字」功能中，能將文字即時翻譯成七種不同的語言。不論是打機還是專業創作，iPad mini 6 的硬件都能提供高效處理。

4﹑連接方便

iPad mini 支援 Gigabit class LTE﹑eSIM，以及 5G 網絡，最高速度可達 3.5Gbps，更可使用最新的 Wi-Fi 6 連接更快的 Wi-Fi 網絡。改用 USB-C 連接埠，數據傳輸速度達 5Gbps，可以連接 USB-C 裝置輸入／輸出相片﹑檔案，適合不同工作需要的用家。

5﹑鏡頭升級：人物置中功能

iPad mini 6 的超廣角前置相機高達 1200 萬像素，最新的人物置中功能，鏡頭會自動跟上畫面內的人物，有其他人加入或走開，畫面都會隨之拉遠或拉近，提升視像對話的體驗。

iPad mini 6 價錢

Wi-Fi 版：

64GB $3,999／256GB $5,199



Wi-Fi+流動網絡版：

64GB $5,199／256GB $6,399



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不論是想買 iPhone 12 或是 iPhone 13，不少人都想要以 Trade-In 方式舊換新，不過如果要讓手上手機換取最大價值，在 iPhone 13 發布前應該是最後機會。以下《香港01》科技玩物記者就帶來幾個不同平台的回收價格參考，讓大家換機更有預算。

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