iPhone 13／12 規格、價錢比併｜Apple 在香港時間 9 月 15 日凌晨正式發表 iPhone 13 系列手機新作，但在看完新機發布之後，不少用戶都表示 iPhone 12 或更值得入手？



iPhone 13 大量傳聞落空、舊代降價增吸引力？

iPhone 13 整體設計與上代 iPhone 12 的出入不大（圖 Apple）

在 iPhone 13 正式發布之前，網上有大量傳聞指今代將會有多種用戶期待的新功能加入其中，例如 TouchID、衛星通訊等等，但最終通通「中空寶」－ 最後登場版本的 iPhone 13 最大進步依然只在處理器升級。

而在同一時間，一如過往慣例，Apple 在發布最新一代的 iPhone 之後，舊代 iPhone 都會降價發售，為用家提供價格更相宜的 iPhone 選擇，而上一代的 iPhone 12、iPhone 12 mini 更是即時降價＄800。

iPhone 12 系列即時降價＄800、＄5199 起就有交易，而再早一年登場的 iPhone 11 系列則以＄4299 起發售，替代 iPhone XR 成為 SE 以外的平價 iPhone 選擇（圖 Apple）

不過值得留意的是 Apple 在降價的同時亦將 iPhone 12 Pro、Pro Max 兩個型號下架，如果追求的是頂級規格的話，就只能向 iPhone 13 Pro、Pro Max 埋手。

兩代規格比併、iPhone 13 其實都有抵玩之處

雖然 iPhone 13 的升級幅度不大，但只要仔細留意一下 Apple 今次發布，就會知道 iPhone 13 系列在稍為加強規格的同時，其容量亦有向上調整，使 iPhone 13 系列的容量由 128GB 起跳。而如果將同容量的 iPhone 13 與 iPhone 12 進行比較，其實兩者只相差＄300，如此一來加入最新 A15 Bionic 處理器的 iPhone 13 實在值得睇高一線。

👇👇👇按圖放大看 iPhone 13 及 iPhone 12 詳細規格及現價對比👇👇👇

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