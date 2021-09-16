小米11T系列新旗艦擁120W快充　同iPhone13「撞橋」玩電影模式？

小米 Xiaomi 11T、11T Pro 手機發表｜在 Apple iPhone 13 發表不足廿四小時，現在正努力擠身國際市地的小米亦同舉辦新品發布會，帶來一系列的新品，而全晚的主角，則是新旗艦系列 Xiaomi 11T、11T Pro。



小米旗艦手機系列更名後頭炮、Xiaomi 11T 系列

小米今次發表的新旗艦手機為 Xiaomi 11T 以及 Xiaomi 11T Pro，單從規格列表看來，這兩部機種其實沒有太多特別之處，算是延續了上年度小米 Mi10T 系列的出品、在年尾時份推出一個比頂級旗艦低價一點、性價比高一點的選擇而已。

但從命名而言，Xiaomi 11T 系列兩機就有點不同意義－從2021年第三季起，小米手機的國際版本會併棄「Mi」的前綴，並改以「Xiaomi」或「Redmi」的品牌代號以區分高、低階定位型號，而 Xiaomi 11T、11T Pro 作為小米上月重啟命名方案後首次發表的機種就帶點「承先啟後」的意味。

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言歸正傳，今次發表的 Xiaomi 11T 及 11T Pro 兩機的主要外在規格包括屏幕、拍攝鏡頭都一模一樣，分別就只在於處理器、記憶體配置不同、以及支援的快充輸入水平（按圖放大見紅字標註部份）👇👇👇

Xiaomi 11T 及 11T Pro 兩機皆擁有支援 Dolby Atmos 的前置雙喇叭（11T Pro 又另外加入了 Harmon kardon 的調音），今次還特地向機身右側偏移，讓用家在橫持手機時不會擋到輸出（圖 小米）

兩大賣點奠定 Xiaomi 11T 系列年尾旗艦之位

電影模式影片拍攝

Xiaomi 11T 系列在硬件規格上沒有帶來太多新衝擊，小米就選擇了在其創作潛力上大做文章，在發布中強調 11T、11T Pro 擁有「Cinemagic」電影級影像製作功能，透過手機本身支援的 8K 影像輸出能配合新加入的 AI 電影模式以及一系列功能讓用戶可以單用手機就製作出媲美電影級數的影片👇👇👇

有趣的是，在小米力推新機電影拍攝能力的同時，「恰巧」電影模式亦是 iPhone 13 的主打功能之一，看來創作功能將成未來手機的一大競爭之地。

120W 快充、17分鐘充滿100％

Xiaomi 11T 與 Xiaomi 11T Pro 都採用了電量達 5000mAh的大容量電池，不過今次 Xiaomi 11T Pro 就獨家加入了 120W 輸入的有線快充功能（11T 則為 67W），最快可以將手機於 17 分鐘之內由 0％ 充滿至 100％，而且小米方面更指只需要用上隨機附贈的充電器就可以做到。

小米 Xiaomi 11T、11T Pro 售價／發售詳情

Xiaomi 11T、11T Pro 據悉將於今個月的稍後時間於香港進行正式發布，香港版的售價待定，但我們依然可以先參考一下國外售價👇👇👇

Xiaomi 11T Pro（8+128）售價 649 歐羅（換算約港幣＄6000）

Xiaomi 11T Pro（8+256）售價 699 歐羅（換算約港幣＄6500）

Xiaomi 11T Pro（12+256）售價 749 歐羅（換算約港幣＄6900）

Xiaomi 11T（8+128）售價 499 歐羅（換算約港幣＄4600）

Xiaomi 11T（8+256）售價 549 歐羅（換算約港幣＄5000）

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