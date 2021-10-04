M1X MacBook Pro 2021、Apple 10月發布會｜iPhone 13推出後，有傳將會在10月內再舉行Apple發布會，今次發布會的主題預計將會是macOS系統以及新MacBook。不少外媒早已「爆料」多件Apple新產品或將在今次發布會中登場，包括全新設計的MacBook Pro外，還有多件果迷期待新品。



去年Apple推出自家晶片Apple Silicon（M1）後，同步推出了MacBook Air、Mac Mini及今年的24吋新iMac，多款新機效能十分高、性價比亦高，不過對於專業的用家略嫌未夠「Pro」。因而今年有傳即將推出新一代Apple Silicon，或命名為M1X／M2晶片。

年中推出新iMac 24吋後，10月Apple發布會或會有更多Mac產品推出。（龔嘉盛 攝）

另外，最近不少傳聞Apple即將10月內舉行年末第二場發布會，主題就是圍繞著全新Apple Silicon的M1X／M2晶片，同時將會有多款新產品應運而出。除了早前傳聞的全新設計的MacBook Pro外，還會有什麼新產品推出？

下文就為各位果迷總合不同的可靠傳聞，盤點7件或會在今次發布會內登場的新產品👇👇

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👇👇 先看4件今次Apple發布會最大機會登場產品👇👇



1. 新設計 MacBook Pro 2021

最近無論Bloomberg或其他著名外媒記者，都指10月份即將舉行的Apple Event發布會中，主角便是全新設計的MacBook Pro。加上最近Apple Store的16吋MacBook Pro出貨期延長至10月尾，更令不少人認為新版16吋 MacBook Pro即將推出。

全新設計的MacBook Pro 2021最大的更新便是換上了最新M1X／M2晶片，而且升級至如iPad Pro的mini-LED屏幕，不單對比度、光度更高。再加上大量輸出端子回歸（如SD Card插口、HDMI、MagSafe充電），以及1080p視像鏡頭（對應人物置Centre Stage功能）與更長的續航力，成最高階流動工作平台。

2. 新設計 Mac Mini 2021

去年推出M1晶片的入門版 Mac Mini 後，早已傳今年將會推升級版的Mac Mini，同樣換上了最新M1X／M2晶片，對應更多Ram及內存，而且換上了如MagSafe的磁力充電頭（或與iMac 24吋同樣）以及I/O端子升級。外表物料亦或會改為強化玻璃面，與以前的一體型金屬有所不同。

3. M1X／M2 晶片

Apple Silicon的M1晶片去年推出後，不少果迷體驗過它的強大後，今年Apple將會為它升級，內置更多CPU及GPU核心外，更有傳支援高達64GB Ram以及支援更多外接顯示器及Thunderbolt，將性能推向更高峰。

4. macOS Monterey推出

年初WWDC公布的新 macOS Monterey，加入不少與iPadOS與Mac機之間連接功能，同樣令不少果迷十分期待。預計今場發布會中公布何時正式推出。

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