Apple 手機iPhone 13即將發表，相信不少果迷已經磨拳擦掌準備搶購！近幾年iPhone因為貨源供應穩定，「果農」難以炒機賺錢，但今次iPhone 13受多個因素影響下，勢必掀起炒風。想入手的「真．用家」睇路！



相信今年iPhone 13短期內未必會再出現如此「擺街」求售的場面。（資料圖片）

Apple蘋果秋季發布會即將於香港時間9月15日凌晨1時舉行，iPhone 13當然是發布會的主角。然而，由於疫情影響，加上最近中國Apple被告侵權，以及其他理由，隨時令iPhone 13熱炒，想以正價入手的果迷們一定要留意了。

👇👇分析iPhone 13必炒三大原因👇👇



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【原因1】 中國或將禁Apple賣iPhone

去年2020年小i機器人向上海市高級人民法院提起訴訟，指Apple涉及Siri的專利侵權，因此要求Apple停止。「小i機器人」方面表示他們已取得發明專利ZL200410053749.9，該專利於2004年申請，2009年獲得授權，是中國人機交互智能機器人的基礎專利之一，擁有完全自主知識產權。

小i機器人指他們的專利申請比Apple Siri領先7年，2011年，Apple發布的iPhone4S手機才首次推出Siri，其後又在全線產品中陸續搭載。經二次司法鑑定，Siri落入小i機器人專利權利要求的保護范圍。小i機器人更要求Apple賠償人民幣100億元，而且早前更已向上海市高級人民法院提出行為保全禁令，要求Apple停止停止生產、銷售iPhone產品！

因為中國法院早判小i機器人勝訴，因此很大機會落下停售iPhone批文。如果Apple於國內短期內不能銷售iPhone 13，國內市場上只會餘下國外流入的「水貨」，貨量少，必搶必炒。

還有2個影響iPhone 13炒賣的主因，詳情可參看以上圖輯解說。



同場加映：不少果迷期待，Apple終於公布美國時間9月14日舉行今年秋季新品發布會，除了iPhone 13及Apple Watch series 7幾乎鐵定登場外，還有多件引頸以待的新品。

👇👇即睇9件或會在今次Apple Event登場新產品👇👇

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