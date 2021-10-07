遊戲直播平台 Twitch，最近爆出被黑客入侵的情況，大量 Twitch 網站原始程式碼流出，當中更包括直播主入收的數據。不少網民看到這份數據後都驚訝：「邊個話打機搵唔到錢？」，因為最高收入的直播主每月平均竟有逾 300 萬港元，而港台也有不少直播主在榜單中。達哥﹑伍公子﹑花輪每月到底在 Twitch 賺幾多錢？以下將一一公開。



We can confirm a breach has taken place. Our teams are working with urgency to understand the extent of this. We will update the community as soon as additional information is available. Thank you for bearing with us. — Twitch (@Twitch) October 6, 2021

這份流出的 Twitch 數據超過 125GB，記錄了 2019 年至 2021 年 10 月的稅前總收入，當中計算訂閱金額﹑廣告分成，以及觀眾贈送的小奇點（Twitch 點數），目前推測觀眾的 donation 應該不包括在內，因為 donate 可不經過 Twitch 平台，以及直播主的工商（商業合作）也沒計算在內。

xQcOW

全球 Top 10 直播主收入驚人

熱門遊戲直播主「LIRIK」，擁有 283.4 萬位追隨者，根據流出數據兩年總入收：2,984,653 USD，約 $23,237,797，平均每月收入約 $968,241，排在第 10 名。每次開台時間都極長的遊戲直播主「xQcOW」，擁有 929.3萬位追隨者，兩年總入收：8,454,427 USD，約 $65,824,140，平均每月收入竟高達約 $2,742,672，排在第 2 名。這份數據令不少每日「課金」給直播主的觀眾驚訝，原來他們吸金能力如此誇張。

👇👇Twitch 全球最高收入 Top 10 直播主👇👇

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香港﹑台灣也有不少直播主在榜單內，開台只有一年多的台灣直播主「依渟」，光是 Twitch 平台上的收入已高達約 $1,835,407，平均每月收入約 $76,475。而香港知名直播主「達哥」，平均每月收入竟只有約 $13,995，讓不少網民覺得驚訝，或可能與他曾停播一段時間有關。

👇👇10 名港台知名直播主 Twitch 收入公開👇👇

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這份數據也反映出，原來觀看人數和收入的比例不是那麼明顯，《LOL》遊戲直播主「史丹利」開台同時觀看人數可高達過萬人，不過平均每月收入竟只有約 $17,357，而前PandaCute 女子電競隊成員「lilybbb1 嚴麗」，開台同時觀看人數約在300~500，但平均每月收入也有約 $14,958。當然，這只是計算經過 Twitch 平台的收入來源，還有很多收入未算在內，一些「金主」每月的 donate 或已經高過 Twitch 每月的分成。

資料來源：TheVerge

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