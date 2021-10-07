Twitch 20個直播主收入曝光　達哥月入得咁少　伍公子吸金力更高

撰文：策權翊匡
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遊戲直播平台 Twitch，最近爆出被黑客入侵的情況，大量 Twitch 網站原始程式碼流出，當中更包括直播主入收的數據。不少網民看到這份數據後都驚訝：「邊個話打機搵唔到錢？」，因為最高收入的直播主每月平均竟有逾 300 萬港元，而港台也有不少直播主在榜單中。達哥﹑伍公子﹑花輪每月到底在 Twitch 賺幾多錢？以下將一一公開。

這份流出的 Twitch 數據超過 125GB，記錄了 2019 年至 2021 年 10 月的稅前總收入，當中計算訂閱金額﹑廣告分成，以及觀眾贈送的小奇點（Twitch 點數），目前推測觀眾的 donation 應該不包括在內，因為 donate 可不經過 Twitch 平台，以及直播主的工商（商業合作）也沒計算在內。

xQcOW

全球 Top 10 直播主收入驚人

熱門遊戲直播主「LIRIK」，擁有 283.4 萬位追隨者，根據流出數據兩年總入收：2,984,653 USD，約 $23,237,797，平均每月收入約 $968,241，排在第 10 名。每次開台時間都極長的遊戲直播主「xQcOW」，擁有 929.3萬位追隨者，兩年總入收：8,454,427 USD，約 $65,824,140，平均每月收入竟高達約 $2,742,672，排在第 2 名。這份數據令不少每日「課金」給直播主的觀眾驚訝，原來他們吸金能力如此誇張。

👇👇Twitch 全球最高收入 Top 10 直播主👇👇

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香港﹑台灣也有不少直播主在榜單內，開台只有一年多的台灣直播主「依渟」，光是 Twitch 平台上的收入已高達約 $1,835,407，平均每月收入約 $76,475。而香港知名直播主「達哥」，平均每月收入竟只有約 $13,995，讓不少網民覺得驚訝，或可能與他曾停播一段時間有關。

👇👇10 名港台知名直播主　Twitch 收入公開👇👇

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這份數據也反映出，原來觀看人數和收入的比例不是那麼明顯，《LOL》遊戲直播主「史丹利」開台同時觀看人數可高達過萬人，不過平均每月收入竟只有約 $17,357，而前PandaCute 女子電競隊成員「lilybbb1 嚴麗」，開台同時觀看人數約在300~500，但平均每月收入也有約 $14,958。當然，這只是計算經過 Twitch 平台的收入來源，還有很多收入未算在內，一些「金主」每月的 donate 或已經高過 Twitch 每月的分成。

資料來源：TheVerge

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