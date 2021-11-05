iPhone 13與舊iPhone 6、8、11相機拍攝質素比較，究竟拍攝效果進化多少｜iPhone 13、13 Pro系列推出後，不少果迷大讚新相機影相質素比上代大為提升，不過究竟與舊iPhone相比下提升多少呢？最近外媒就為iPhone 6、8、11與最新13作相機拍攝測試比併，可以看到新iPhone 13的相機進化極大，如果還是用舊iPhone的用家，有多個理由換新機。



外媒MacRumors以4台iPhone實測拍攝比併（MacRumors）

iPhone 13在拍攝上比上代大幅提升，Apple官方更指今代影像質素更是歷來最大的進化。可以先看看各代iPhone相機規格進化資料。

iPhone 13

1200 萬像素雙相機系統 (廣角及超廣角)、廣角：F1.6 光圈、超廣角：F2.4 光圈

功能：夜間模式、深度融合、相片智慧型 HDR 4、人像燈光、感應器移動式光學影像防震功能



iPhone 11

1200 萬像素雙相機 (廣角及超廣角)、廣角：F1.8 光圈、超廣角：F2.4 光圈

功能：夜間模式、深度融合、相片智慧型 HDR、人像燈光、光學影像防震功能



iPhone 8

1200 萬像素廣角單相機 (廣角)、廣角：ƒ/1.8 光圈

功能：相片自動 HDR、光學影像防震功能



iPhone 6

800 萬像素廣角單相機 (廣角)、廣角：ƒ/2.2光圈

功能：自動 HDR



iPhone 6至iPhone 13拍攝比較，明顯新機無論顏色、光亮度、雜訊、細節都大幅拋離完勝舊機（MacRumors）

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雖然iPhone 6、8的拍攝質素還算可以，可是由日景、夜景、人像甚至風景相都可以看到iPhone 13拍攝質素的確得以大幅進化，尤其在iPhone 11升上iPhone 13時光度控制、顏色等都比以往出色得多。唯一缺點是，直至iPhone 13相機仍未成功解決因折射光線，有機會出現鬼影問題，希望下一代可以解決得到吧。 總結

同場加映：Apple Watch Series 7今日起（10月8日）開售，AW 6會正式下架，Apple Store內只會有AW 7、AW SE以及AW 3，其實第6代仍然可以在坊間連鎖店購入（相信同步會減價發售）。果迷如想利用消費券購買Apple Watch應如何選擇？



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