手機回收價｜2021 年眨眼已過去三季，在剛過去的 9 月，手機市場可謂精彩非常，除了有 Samsung 摺機上市，Apple 一年一機的 iPhone 亦迎來新一代 iPhone 13 系列，讓人換機欲望直線上升。

但在多部強作登陸的壓力下，市面上手機的二手回收價大都呈下跌之勢，如果想要用手上舊機 Trade-In 的話，恐怕就沒有太大賺頭。



傳統品牌回收價全線下跌、Samsung 2021 旗艦都跌近半

記者為大家搜尋的手機為 2018～2020 三年期間推出的各廠旗艦機，品牌包括 Apple、Samsung、Huawei、Sony、LG、HTC 等等。資料來源除了參考手機二手回收店鋪，亦來自各大電訊商、連鎖經銷商的 Trade-in 回收價。

發售不足一年的 Samsung Galaxy S21 系列全線跌價 40％，以一旗艦系列而言算是頗為嚴重的跌幅（蔡浩騰 攝）

對比上季總結時，在 iPhone 13 系列推出之後，市場上絕大多數旗艦機都錄得超過 20％ 的額外跌幅，即使是 2021 年年頭推出的機種亦難倖免；而值得留意的是，向來價錢甚「硬」的 iPhone 系列跌勢亦相當強勁，即使只是推出一年的 iPhone 12 系列型號，其跌幅亦超過 40％，才一個月左右，用家就硬蝕近＄2000 大元，實在心痛。

***回收手機價錢會按手機實況評估調整，最終回收價由店鋪決定，以下資料僅作參考用途***

👇👇👇按圖放大看： 2018~2020 年間手機回收參考價（2021年10月更新）👇👇👇

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外國網絡保安研究網站Check Point Research最近發現在Google Play商店中有10款應用程式含有惡意軟件，這些軟件聰明地繞過Google應用程式上架前的安全審查，因此連Google都未能及時發現。

這10款APP內含名為「Clast82」的病毒，除了能讓入侵者控制用戶的手機外，它的目標是偷取手機銀行的資料，從而盜取用戶的金錢。即睇邊10款Android應用程式有問題！

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Android病毒／木馬｜雖然 Google 已經在 Play Store 上設下重重保護機制，但針對 Android 系統的安全威脅卻依然此起彼落，最近又有 9 個 Apps 被發現會以偽裝手段竊取用戶的 Facebook 帳戶、密碼，其中包括星座、健身以至極多人會下載的相片編輯 Apps。👇👇👇按圖放大看 9 個植入 Facebook 木馬 Android Apps👇👇👇



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