MIRROR演唱會申請指定寬頻月費即送門券｜MIRROR 6子，包括Anson Kong（江𤒹生）、Anson Lo（盧瀚霆）、Edan Lui（呂爵安）、Ian Chan（陳卓賢）、Jer Lau（柳應廷）及Keung To（姜濤）即將於12月舉行「夢想系MOOV LIVE：Music On The Road 音樂會」同場獻唱，可是一券難求，粉絲們難以入手。不過，原來還有方法，毋須排隊、毋須食炒價，都有方法將門券入手。只要Join指定寬頻計畫月費，以及指定增值服務便可。下文立刻為大家詳細計算！



今次《夢想系MOOV LIVE》以「Music On The Road」為主題，喻意MIRROR成員探索、追夢的音樂路，希望為樂迷帶來一場感動的音樂之旅。6位超人氣MIRROR 成員包括Anson Kong（江𤒹生）、Anson Lo（盧瀚霆）、Edan Lui（呂爵安）、Ian Chan（陳卓賢）、Jer Lau（柳應廷）及Keung To（姜濤）於舞台上施展渾身解數，各人以個人身份作擔綱演出，亦以不同驚喜組合合體勁歌熱舞。

原定12月7日的《夢想系MOOV LIVE》「Music On The Road」演唱會決定12月8日加場，以滿足一眾fans。（歐嘉樂 攝）

原定今年12月7日起航的《夢想系MOOV LIVE》「Music On The Road」演唱會，因為反應太過熱烈，因此決定加開12月8日加場，而門券入手方法官方稱只需要新客戶或現有客戶成功申請指定網上行「光纖入屋」寬頻及指定額外/增值服務，便有機會獲取門券及限量海報。不過究竟要花多少錢選擇月費計劃才可呢？下文為大家詳盡計算。

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如想入手門券，新客戶首先加入「1000mb 光纖入屋」寬頻計畫以及最多兩個指定增值計畫，而不同地區的月費計劃有異，因此下文以「天水圍」某私人屋苑作標準計算。如公屋或某些私人屋苑或許月費會便宜一點。

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MOOV LIVE「Music On The Road」演唱會詳情



日期：2021年12月7日及8日

時間：晚上8:15

地址：香港會議展覽中心HALL 5BC

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同場加映：車迷期待的Audi電動跑車e-Tron GT系列香港首度登場的發布會中，邀請了人氣歌星兼車迷Ian＠MIRROR撐場，而Ian更成為首位e-Tron GT的車主！



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