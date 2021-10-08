MSI x Fragment Design，這兩個不同業界的領導品牌名字放在一起，你可能仍未有太大的感覺，但當看到他們聯乘打造出來的 Creator Z16 藤原浩限定版，就會知道「最潮」的電競手提電腦或將出現。不論你是電競／潮牌愛好者，這部重量級的 Creator Z16 也不能錯過。



藤原浩加持

把街頭文化和潮流推上另一層次，成為當代街頭時尚最具影響力的創作者-Fragment Design 主理人藤原浩，經常與不同領域的龍頭品牌聯名合作，把街頭思想及次文化的元素注入不同產品中。

Creator Z16 是首款與 Fragment Design 聯乘的筆電產品，Creator Z16 藤原浩限定版外型突破以往的筆電，在筆電外蓋與鍵盤掌托處加入指標性的閃電 logo，再加上星空霧黑質感，搭配俐落線條與 CNC 一體成型製程打造的纖薄機身，把科技、美學、潮流品味融合一體。

科技＋潮流美學的衝擊

比起一般的文書筆電，電競筆電總給人一種誇張、炫目的感覺，或與大量使用 RGB 和棱角外型有關，而 Creator Z16 藤原浩限定版即帶出與眾不同的獨特性。外蓋上極簡約，採用雷射雕刻技術突出醒目的閃電 logo，鍵盤掌托處刻畫上特製款聯名 logo，代表兩大品牌品味交融及細緻搭配。就算在不顯眼的筆電底部，也放入一顆精緻小巧的閃電 logo，這正好反映專注細節的職人精神，也是會為用家帶來驚喜的地方。

👇👇Creator Z16 藤原浩限定版👇👇

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潮流外型下的實際

說到尾，Creator Z16藤原浩是一部不折不扣的電競級數筆電，光是極簡卻又醒目的外觀設計又怎會滿足。Creator Z16藤原浩搭載最新Intel Corel i7 處理器及 NVIDIA GeForce RTX 3060 顯示卡，硬件效能輕鬆駕馭市場上的 3A 大作。

螢幕採用 16:10 比例設計，增加 11% 的視覺空間，再加上 True Pixel 顯示技術打造的 QHD+ 超高畫質 MiniLED 面板，符合 100% DCI-P3 色域範圍，搭配獨家 True Color 技術於出廠前進行色彩校正，可達到 Delta E<2 的極度準確數值，精準且鮮明的色彩適合玩家、創作者與設計師。

同時，MiniLED 背光鍵盤，點亮工作環境與無限靈感。獨家MSI Center軟體能快速切換各種使用情境模式設定，讓創作者工作效率倍增。

MSI Creator Z16 藤原浩限定版產品官網（按此進入）

10月11日開始於以下網頁或店舖優先預訂:



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