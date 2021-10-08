OPPO Reno 6 系列上手試｜2021 年下半年手機市場可謂精英盡出，前有 Samsung 摺機、後有 Apple iPhone 13，OPPO 亦不執輸，早前在香港正式推出他們的新旗艦系列 OPPO Reno 6 以及 OPPO Reno 6 Pro，繼續以其招牌的拍攝功能為賣點與其他大牌競爭。



OPPO Reno 6 系列設計大改、金屬框設計好揸手

今次試玩的兩部 OPPO Reno 6 系列新作，分別為平價版本 OPPO Reno 6 以及高階版的 OPPO Reno 6 Pro，其設計與上代截然不同，最大分別就是機背採用了他們稱為「OPPO Glow」的反光磨沙表層。

在不同角度的反射之下，OPPO Reno 6 系列的機背會有帶有閃粉效果的幻彩反光，感覺頗為新鮮、而且機背不沾指模絕對是另一優點（蔡浩騰 攝）

另外在玻璃以及邊框設計上，兩者都有相當大的分別，較平價的OPPO Reno 6不再採用曲面玻璃設計，改為更好握持的平邊金屬邊框，驟眼看與 Apple iPhone 12／13 有幾分相似。

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而OPPO Reno 6 Pro則繼續沿用前後曲面玻璃設計，拿上手的感覺就像 Reno 4/5 換上磨沙表層一樣。

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OPPO Reno 6 系列實試、人像拍攝值讚

OPPO 向來都是專注打「藍海市場」，不在處理器規格上與其他品牌正面硬碰，反而盡量投資在不少用家都甚為看重的拍攝性能，而今次的 OPPO Reno 6 系列亦不例如，即使是較強的 Reno 6 Pro 採用的亦非今年最強的 Qualcomm Snapdragon 870，而 Reno 6 則採用 MediaTek 出品的中階 Dimensity 900。雖非頂尖規格，但 OPPO Reno 6 系列中至中高階的效能，在日常生活中絕對夠用有餘。

👇👇👇按圖放大看 OPPO Reno 6 系列兩機規格列表👇👇👇

誠如上面提及，今代 OPPO Reno 6 系列依然是以拍攝能力為主軸，其中一向著重的人像拍攝就加入了新的「光斑人像」模式，在原本已經強勁的人造散景之上再行加強，只不過出來的效果有點重手，在使用的時侯如果離開主體遠一點、或在背景有強勁光源的情況下拍攝，效果應會更佳。

👇👇👇按圖放大看 OPPO Reno 6 人像模式實機試用效果👇👇👇

順帶一提，OPPO Reno 6 系列的人造散景不單是人像，即使是死物或動物，都一樣可以利用此模式達到「前清後朦」的散景效果，而且效果還相當不俗👇👇👇

OPPO Reno 6 系列速試後評：平價版更抵玩

OPPO Reno 系列近幾代的出品質素越趨平穩，雖然在規格、功能上未有大突破，但每部機的調試精準，一直予人有不錯的使用體驗。

而今代 Reno 6 系列就在保持同一價位的前提下帶來新體驗，比起 Reno 6 Pro 的純粹規格加強，平價版本的 Reno 6 反而予人更大驚喜，單是採用平邊金屬邊框這一點，已足以令手感、操作體驗有另一番提升，而其拍攝規格亦不比 Reno 6 Pro 差太多（主鏡頭的像素規格於數據上甚至要比 Reno 6 Pro 強一點），在＄4000 價位內算是一部值得考慮的 5G 手機。同場加映：消委會測13個通訊Apps Signal 等 4 款保安性滿分

香港消委會日前發表了一個有關即時通訊 Apps 的測試報告中，報告中一舉比較了 13 個手機通訊 Apps，當中除了有在香港較為多人使用的WhatsApp，亦有提及其他功能、安全性各異的選擇。

在 13 個通訊 Apps 當中，4 款被消委會報告於「傳送資料保密性 」一項被給予 5 分滿分，反映這批 Apps 除了在傳訊加密功能上做足功夫，更加入一些保護用戶隱私的特別功能；當中有一款為收費 App《Threema》，而其餘 3 款中被受好評的還有前些日子有不少港人轉用的《Signal》。

👇👇👇按圖放大看：消委會 13 個手機通訊 Apps 功能比較及評價👇👇👇

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