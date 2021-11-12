2021旗艦手機回收價　各品牌價格續跌、iPhone13竟令舊代逆市微升

2021 手機回收價｜Apple iPhone 13 已經發售超過一個月時間，其在上月對二手手機回收市場的影響仍然存在；於 11 月，各大品牌在過去幾年推出的旗艦機之回收價仍然錄得輕微跌幅，然而 Apple 部份機種非但沒有跟隨下跌，更出現回頭升價的神奇現象，原來又是與 iPhone 13 系列有關？



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iPhone 13 系列缺貨持續、舊代 iPhone 回收價不跌反回升？

綜觀 2018～2020 發售的多部旗艦機種，基本上 9 成機種的回收價都呈下跌之勢，雖然不如 Apple iPhone 13 系列初出時大劈＄1000 的勢頭，但對比 10 月時仍再下跌 1～2％ 絕對是等閒之事，然而 Apple 舊代作品 iPhone 12 Pro 及 Pro Max 的回收參考價卻向上調升，目前兩機的最大容量版本的二手回收價分別企硬於＄6000 及＄7000 水平。

iPhone 12 Pro 及 Pro Max 回收價逆市上升，箇中原因大概與 iPhone 13 Pro 及 Pro Max 的長期缺貨有關。即使已經開售個多月，但 iPhone 13 Pro 及 Pro Max 仍然因為全球晶片短缺而出貨受阻，目前更是炒家的頭號目標，而 iPhone 13 Pro、Pro Max 的缺貨，或意外拉動 iPhone 12 系列的舊代需求，令回收價不跌反而輕微回升。

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***回收手機價錢會按手機實況評估調整，最終回收價由店鋪決定，以下資料僅作參考用途***

👇👇👇按圖放大看： 2018~2020 年間手機回收參考價（2021年11月更新）👇👇👇

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