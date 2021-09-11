WhatsApp紀錄轉移／搬家教學｜過去WhatsApp一直沒有提供方法，讓用戶將聊天紀錄，於iPhone（iOS）與Android兩個平台互相轉移，直至最近終於推出新功能，容許將聊天紀錄從 iPhone 單向轉移至 Android 手機（暫時僅定Samsung手機），下文將實試一次，兼逐步教你使用方法。



WhatsApp 官方此前一直只有提供同操作系統的紀錄備份與回復方式，直至最近終於推出新方法，讓用戶可以從 iPhone 將 WhatsApp 紀錄備份搬移到 Android 手機之上。（可惜暫時只能iPhone單向轉到Android）

是次的官方方法需要用到 Samsung Smart Switch，兩部在 9 月10日起於香港發售的 Samsung 新摺機 Galaxy Z Flip3、Fold3 將會率先支援（龔嘉盛 攝）

雖然因為跨平台的關係，將 iPhone 的 WhatsApp 紀錄搬移至 Android手機的過程，並不如原本同系統之間，利用雲端備份回復般方便，但整體的設定過程不過十數分鐘，而且指示明確，以下就為大家詳細示範當中的 12 個步驟👇👇👇

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除了與 Samsung 合作推出的 Smart Switch 方案之外，據 WhatsApp 官方較早前的說法，他們內部亦正研究一種全新的點對點加密雲端備份方法，屆時不單是同平台還是跨平台的資料備份都可以在 WhatsApp 內幾步完成，故相信很快就可以實現從 Android 備份資料到 iPhone。

同場加映：消委會測13個通訊Apps Signal 等 4 款保安性滿分



香港消委會日前發表了一個有關即時通訊 Apps 的測試報告中，報告中一舉比較了 13 個手機通訊 Apps，當中除了有在香港較為多人使用的WhatsApp，亦有提及其他功能、安全性各異的選擇。

在 13 個通訊 Apps 當中，4 款被消委會報告於「傳送資料保密性 」一項被給予 5 分滿分，反映這批 Apps 除了在傳訊加密功能上做足功夫，更加入一些保護用戶隱私的特別功能；當中有一款為收費 App《Threema》，而其餘 3 款中被受好評的還有前些日子有不少港人轉用的《Signal》。

👇👇👇按圖放大看：消委會 13 個手機通訊 Apps 功能比較及評價👇👇👇

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