csl.推MIRROR 5G手機Plan送獨家精品、儲齊全套最少要付出＄93000

MIRROR 手機 5G Plan｜ViuTV《全民造星》天團 MIRROR 現在人氣一時無兩，廣告、代言接到手軟，但既然自己「娘家」要代言，他們當然第一時間答應。與 ViuTV 份屬同一集團下的電訊商 csl.，今日（11月15日）就宣布推出獨家的「csl. 5G x MIRROR」手機服務計劃，除了可以享用 5G 連線服務之外，最重要是隨計劃附贈的獨家精品。



csl. 5G x MIRROR 發布會現場實況

今次 csl. 推出的 MIRROR 5G Plan 旗下主打「一個 Brand、12 個 Plan」，主要是因為在每一個 Plan 都會附送一張印有 MIRROR 個別成員大頭相的 SIM 卡以及專屬的保護卡套，MIRROR 成員在發布活動上都獲發自己的專屬 SIM 卡另外又即場跳唱《ASAP》以及《BOSS》兩首大熱作品👇👇👇

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月費最平＄298 起、但要儲齊 MIRROR 全套價值不菲？

叫得 MIRROR「回歸」進行代言（事關 MIRROR 出道首個代言廣告就是為 csl. 拍攝）csl. MIRROR 5G Plan 當然就不止上述的 SIM 卡那樣簡單。csl. 5G x MIRROR Plan 共分為＄398 以及＄298 兩個價位，兩個 Plan 的 5G 數據用量以及所附贈的 MIRROR 精品都有所不同，主要分別簡列如下👇👇👇

csl.＄398 MIRROR 5G Plan

a) 110GB 本地 5G 數據

b) csl. MIRROR 珍藏卡 12 張

c) csl. MIRROR 海報 3 張

d) csl. MIRROR AR 月曆 1 份

e) csl. MIRROR 珍藏冊一本（只適用於 36 個月合約客戶）

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csl.＄298 MIRROR 5G Plan

a) 30GB 本地 5G 數據

b) csl. MIRROR 珍藏卡 6 張

c) csl. MIRROR 海報 1 張

d) csl. MIRROR AR 月曆 1 份

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👇👇👇按圖放大看各 csl. 5G x MIRROR 精品詳情👇👇👇

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