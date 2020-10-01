日劇《半澤直樹2》一出，憑職場鬥爭立即收視高企！其實打工仔們除了在公司，日常WhatsApp都一樣要面對職場上的問題。雖然大家平日都使用WhatsApp，不過大家又是否懂得所有的功能？原來有些功能在職場上相當實用，簡直是打工仔必學秘技！

打工仔平日WhatsApp上司、客戶、同事，機不離手！(日劇《半澤直樹2》劇照)

試過工作以外的時間被上司打擾？前同事的群組應該退嗎？打滾職場的打工仔平時跟客人、上司、同事溝通都會用到WhatsApp，若然已讀不回上司，或者被對方見到自己私生活的動態，難免影響給人的工作印象。其實WhatsApp有些功能可以讓打工仔順利工作，閃避一個個的職場陷阱！

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Apple用戶更新iOS 14之後，就可以使用新增的 Widgets功能小工具，重整iphone、ipad主畫面。Widgetsmith、PhotoWidget：Simple、Days Matter、Color Widget都成為熱門下載的手機App，讓一眾知性女生紛紛美化手機主畫面，增加甜美氣質！除了App，尚有一個神秘招數，就連APP 的ICON都可以轉換，這7招絕對是美化手機必學！近期角落生物風靡萬千少女，一於用角落生物為主題，做出示範！

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