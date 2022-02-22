觀音開庫／還庫 2022｜受疫情影響，今年的觀音借庫也將沿用上年的做法，繼續提供網上服務，善信現可以在不同的觀音廟官網預約網上借庫／還庫。以下將分享華人廟宇委會員及東華三院的網上借庫登記教學，由於 2 月 26 日就是觀音開庫的日子，趁還有幾天時間，仍未登記的記得盡快登記，別錯過一年一次的觀音開庫。



觀音借庫是向觀音借好運（電影《嚦咕嚦咕新年財》塹圖）

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華人廟宇委會員 - 預約代客借庫服務

華人廟宇委會員轄下 12 間觀音廟宇取消親身借庫安排，會為善信提供代客借庫服務，可以由即日起至 2 月 26 日，透過WhatsApp／WeChat預約代客借庫和領取借庫物品日期。

👇👇觀音借庫2022年 15間觀音廟網上借庫教學👇👇

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東華三院網上「觀音開庫」

東華三院也取消轄下 5 所廟宇的現場「觀音開庫」活動（連網上還庫），包括上環列聖宮、慈雲山觀音佛堂、山東街水月宮、油麻地福德祠及油麻地社壇，而上環列聖宮、慈雲山觀音佛堂、山東街水月宮 3 所廟宇，就向善信提供網上「觀音開庫」（及網上還庫）服務。

由於三間觀音廟接受網上代善信借庫服務的名額有限，如想在這三間觀音廟借庫的善信，就要把握最後機會盡快登記。

👇👇東華三院 網上「觀音開庫」登記教學👇👇

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同場加映：寒冷天氣｜連登仔7度沖涼：儲水式熱水爐係刑具 消委會12款評測



寒冷天氣襲港，消委會12款儲水式熱水爐評測｜2月21號凌晨僅得7.7度，家中僅得儲水式電熱水爐的網民，每次洗澡時都要跟幾分鐘就熱水供應完畢的爐具鬥快、夠沖身不夠洗頭！難怪會齊齊上連登控訴「用儲水式熱水爐沖涼猶如行刑」又表示要送發明者到海牙法庭控吞他反人類罪。講完笑，再來看看香港消委會12款儲水式熱水爐評測，就算家中條件無法安裝氣體式熱水爐，也可以換個好一點的電熱水爐！

想知網民點批評儲水式熱水爐？即睇：寒冷天氣｜連登仔7度沖涼：儲水式熱水爐係刑具 消委會12款評測