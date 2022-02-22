Meta元宇宙《Horizon Worlds》用戶量增長迅速　4個月內突破30萬

Horizon Worlds作為Meta針對自家VR頭顯開發的元宇宙社交社區。近日，出現在Meta在超級碗的廣告中，朱克伯格在公司最近的財報電話會議上稱其為「我們元宇宙願景的核心」。



在本周早些時候的一次虛擬Meta全體會議上表示自12月初，Meta向海外的所有Quest用戶推送Horizon Worlds以來，其每個月用戶群增長都十分驚人，目前為止平台註冊用戶數量已經達到30萬人，用戶在《Horizon Worlds》創建的虛擬世界數量已經達到1萬個，而相關的Facebook群組已經擁有超2萬名成員。

Horizon Worlds這個元宇宙是怎樣的，點擊圖片看它的宣傳影片截圖。

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這30萬用戶分別來自《Horizon Worlds》和《Horizon Venues》兩個應用，不包括《HorizonWorkrooms》。考慮到這兩個應用同時支持Quest和Rift兩個平台，說明Oculus總用戶人數至少30萬，這其中可能大部分來自於Quest 2。

不過，這也證實了此前一些人的推測，Facebook推出元宇宙的最核心動力就是售賣自家的Quest VR頭顯，而元宇宙只不過是個3D社交空間罷了。

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