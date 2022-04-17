macOS Monterey通用控制Universal Control實測 多機連接設定教學｜Mac早前正式推出Monterey版本更新，當中不少用家覺得最吸引、必升級的功能便是「Universal Control通用控制」功能，用家可以在一套鍵盤、滑鼠，同時無縫連接Mac、MacBook及iPad操作，而且更可以多機同時drag＆drop互傳文件，非常方便，記者實戰近月，更是覺得「通用控制Universal Control」是近年Apple最好用的新功能更新！



macOS Monterey早前正式推出，只需要配合最新iPadOS 15.4便可以使用通用控制Universal Control功能，在多台Mac或iPad上利用單一鍵盤即時無縫操作，而且更可以各裝置之間文件直接以滑鼠拖拉drag＆drop，非常方便！對於家中在工作時隨時操作多台Mac、MacBook或iPad的用家，絕對是超實用的功能。

一套鍵盤滑鼠及Trackpad就可以同時無縫控制多台Mac、iPad，非常方便的新功能。

👉 Android病毒快刪｜7個高危Apps藏新種木馬、扮熄機遙距偷銀行資料

首先，大家要確定可升級至macOS Monterey、iPadOS 15.4及對應通用控制Universal Control功能的裝置。

對應通用控制Universal Control功能的裝置

．Mac Studio

．MacBook（2016或之後版本）

．MacBook Pro（2016或之後版本）

．MacBook Air（2018或之後版本）

．Mac mini（2018或之後版本）

．iMac（2017或之後版本）

．iMac (Retina 5K, 27-inch, Late 2015)

．iMac Pro

．Mac Pro（2019或之後版本）

．所有版本iPad Pro

．iPad（第6代或之後版本）

．iPad Air（第3代或之後版本）

．iPad mini（第5代或之後版本）

👉NFT點陣圖越賣越貴？教你5步轉換手機自拍 即變像素格仔風格頭像

macOS Monterey通用控制Universal Control如何設定：

1. 先在已升級的Mac左上方，點按  ＞ 系列偏好設定（System Preferences）＞顯示器（Displays）

2. 在內點按右下方「通用控制」。

3. 然後剔選「允許游標和鍵盤在任何附近的Mac或iPad之間移動」；同時可剔選中間及下方的選項，自己Apple ID的裝置擺在此Mac旁邊時就可以全自動連接。

4. 於iPad上，可在設定內，點按「一般」內的將「AirPlay與接手」內的「接手」及「游標和鍵盤（Beta版）」的功能能剔選啟動。

在設定內將這幾個選項剔選。

於iPad上記得啟動Handoff接手等功能。（iPad截圖）

👉 近期3個必爆NFT｜BlueArk NFT拍賣平台元宇宙變實體兼賺錢收息

macOS Monterey通用控制Universal Control使用流程

1. 用家只需要將已解鎖的iPad或另一台Mac電腦，放在主要控制的Mac旁邊。

2. 只要當滑鼠游標移動至畫面旁邊時，便可以看到神奇地穿過屏幕，在另一台裝置上操作。

3. 基本上完全自動，並不需要再作任何設定。不過用家可以設定另一裝置放在Mac的左／右或上／下方（可在顯示器內設定）。

4. 用家可以自由在多台裝置上使用「主Mac」的鍵盤及滑鼠來無縫操作，而且更可以其他Mac或iPad上直接Drag&Drop相片、文件傳送，對於擁有多台Apple裝置的用家而言，非常方便。

直接利用Mac Studio的鍵盤／滑鼠來操作iPad Pro，在工作時於多台裝置上打字、傳輸文件時更方便。（林勇攝）

可以同時連接多台裝置，而且編排在主Mac的不同位置。（Mac截圖）

如果就算滿足以上條件的Mac機／iPad都未能通用控制Universal Control連接，可以試以下多個方法解決。

．確保每一部裝置都是同一個Apple ID登入（該戶可已啟動二步認證）。

．每部裝置最好在1m的範圍之內（最多10m都可，但因為藍牙範圍有限，建築為1m內為佳）。

．iPad不能開啟分享流動網絡功能，Mac亦不可以開啟分享網絡功能。

．如仍未能連接，尚試將裝置完全關機後再開。

總結



因為記者擁有Mac Studio、MacBook Air、iPad等裝置，平時都已經成日用「sidecar」功能，將iPad Pro當作Mac機的第二屏幕。估不到現在新功能「Universal Control通用控制」更上一層樓，可以一個主要Mac鍵盤就可以穿梭多台裝置，操作外更可以直接轉移相片、文件，非常方便。而且在copy＆paste功能反應都相當敏捷，實戰使用時幾乎沒有任何遲延，超實用。唯一少少缺點，便是當同時sidecar及Universal Control通用控制同時使用（如同時一台iPad作sidecar、兩台Mac作universal control設定時），或許有時會強行將iPad的sidecar強行關上，轉為universal control，希望將來可改善此bug。總括而言，新「Universal Control通用控制」絕對是2022年Apple最實用、驚喜的新功能！



👉消委會實測8款免費電腦防毒軟件｜2款比收費更佳 6個網絡安全貼士